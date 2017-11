Mira quién le pide matrimonio de rodillas a Julión Álvarez

Julión Álvarez recibió una propuesta de matrimonio, delante de miles de personas en uno de sus conciertos recientes.

Una fan bajó al escenario y le pidió al cantante chiapaneco que se casara con ella. Se arrodilló y lanzó la propuesta sin pensarlo dos veces ante la mirada de los asistentes.

Los músicos de Julión Álvarez improvisaron en el momento de la pedida de matrimonio, la "marcha nupcial".

En el video que circula en la redes sociales, la mujer sube con su peluche y su ramo de rosas, llega donde está parado Julión, se arrodilló y le dijo "Julión, ¿te quieres casar conmigo?", indicó el portal Sin Embargo.



Casi al final del video, la chica tomó la mano de Julión y aparentemente le colocó un anillo de compromiso.

El intérprete de "Tú no tienes la culpa" y "La María" , de forma amable, tomó el peluche en sus manos y nunca despreció a la mujer.

Julión teme declarar en Estados Unidos.

Tras varios meses de escándalo y ser acusado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por posible lavado de dinero, el intérprete explicó que realizó el procedimiento por recomendaciones de sus abogados.

"Fue voluntario, ideado por los abogados que ellos dijeron: "'sabes qué Julión ya realizamos exclusivamente aquí, lo estamos realizando en Estados Unidos, vamos a dejar ahora sí que teléfonos que correos, dirección, todo, para que en dado caso que se nos sea requerido sepan (donde encontramos), darle agilidad", expresó.



Además, el cantante reveló su disposición para aclarar la situación con la ley mexicana: "Y más que nada que sepan que estoy dispuesto a colaborar sobre la investigación, sí hay una investigación qué necesitan de mí".

Cabe mencionar que Álvarez informó que desconoce cómo se encuentra el proceso en Estado Unidos y bromeó sobre el poco interés de visitar ese país: "No voy (a declarar), que se encarguen los gringos (rie), no puedo, no tengo visa ahorita".



Explicó que únicamente le resta esperar la resolución de las autoridades mexicanas con respecto al caso que enfrenta.



"Ya avanzamos en la cuestión del procedimiento, por los acuerdos (...) se siguió (...) y estamos esperando la resolución pues ya de la situación, no tenemos un tiempo, ojalá yo tuviera un tiempo, unos días o dijera para tales fechas ya vamos a estar, ojalá me lo regalaran de navidad", bromeó el cantante.

De acuerdo a los primeros datos, el cantante arribó al edificio alrededor de las 12:30 horas y desde ese momento se puso a disposición de las autoridades, pues su presentación fue en forma voluntaria, es decir, sin orden de ningún tipo.

Trascendió que el chiapaneco tenía mucho interés en visitar la referida unidad de investigación, pues desea conocer a fondo su situación jurídica, además de enterarse de la resolución respectiva al amparo que solicitó hace algunas semanas para descongelar sus cuentas bancarias.

El chiapaneco dijo que su presencia en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) fue para dejar sus datos personales, con el fin de ser notificado por las autoridades de cualquier acción y comentó que sus cuentas bancarias continúan congeladas.

De acuerdo con funcionarios federales, Julión se entrevistó con el titular de la SEIDO, Israel Lira Salas, y con el titular de la Unidad Especializada en Investigación contra el Lavado de Dinero.

A inicios del pasado agosto, el cantante y el futbolista Rafael Márquez, junto a otras 20 personas, fueron incluidos en una lista de colaboradores del narcotraficante Raúl Flores Hernández.

Alista disco.

El cantante de norteño banda aseguró en días pasados que ha mantenido su estima y ganas de continuar en la música gracias al aplauso del público, más que cualquier premio que le pudieran dar.

En entrevista con El Universal, el exintegrante de la Banda MS destacó que no tuvo sentimientos encontrados de no estar nominado al Grammy Latino, que se entregó el pasado 16 de noviembre en Las Vegas, Nevada, y que no podrá asistir a la ceremonia.