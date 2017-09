Mira quiénes "tachan" de lo peor a Lupita Jones

Lupita Jones, quien estuvo muchos años al frente de "Nuestra Belleza México", no es como "la pintan", aseguran dos de los conductores del programa de televisión "De primera mano", que se transmite entre semana a través de Imagen Televisión.

Michelle Rubalcava no tiene buenos recuerdos de Jones, quien es originaria de Mexicali, Baja California Sur, y resultó electa "Miss Universo 1991".

"Yo conduje varios certámenes de belleza, tres años seguidos, y me tocó ver esos maltratos que hacía ella muchas veces. A mi me decepcionó la manera en que trató a las niñas."

Rubalcava es contundente y con seguridad habla sobre la forma de ser de la señora Jones.

"Una persona que no tiene sensibilidad no tiene que estar allí, y si Lupita estuviera en un certamen en donde estuviese alguien de mi familia, no lo permitiría yo."