Miranda Kerr y la fobia que logró vencer

Miranda Kerr, ex del actor Orlando Bloom, y recién casada con Evan Spiegel, fundador de una de las redes sociales más importantes del momento (Snapchat), llama la atención por sus recientes declaraciones respecto a cómo deben lucir hoy en día las mujeres, y en específico, ella, cuando se trata de recibir en casa al amor de su vida.

Miranda es una de la modelos más famosas en la actualidad, y se dice que es una "mujer tradicional".

En entrevista con la revista estadounidense The Edit, Miranda expresa su opinión acerca de cómo debe ser hoy en día una pareja en casa.

"Me gusta que mi marido se sienta masculino. Mi abuela me enseñó que los hombres son visuales y que tienes que hacer un pequeño esfuerzo. Así que cuando Evan llega a casa, me aseguro de llevar un bonito vestido y de que las velas estén encendidas. Buscamos el tiempo para tener una agradable cena juntos."