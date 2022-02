"Mis gritos se oían por toda la ciudad", Maru Lozano narra últimos momentos de su mamá "La Tucita"

En la época de oro del cine mexicano hubo varios actores infantiles que conquistaron al público, gracias a su carisma y ocurrencias, como fue el caso de María Eugenia Llamas, mejor conocida como "La Tucita". Debutó en 1948 a los cuatro años de edad, en la película "Los tres huastecos", protagonizada por el sinaloense Pedro Infante y Blanca Estela Pavón; fue dirigida por el cineasta Ismael Rodríguez.

La actriz mexicana María Eugenia Llamas también formó parte de las películas "Dicen que soy mujeriego" y "El seminarista", con el personaje de "La Tucita". También trabajó junto a Sara García, Rosa Carmina, Joaquín Cordero y Evita Muñoz "Chachita".

Murió a sus 70 años de edad el 31 de agosto de 2014 en su hogar en Zapopan, estado de Jalisco, México, a consecuencia de un paro cardiorrespiratorio.

En una charla que tuvo la conductora de televisión Maru Lozano Llamas, con su hermana Fernando Lozano para su programa de YouTube, narró cómo fueron los últimos momentos de su mamá María Eugenia Llamas.

"La Tucita" vivía con su hija y un día antes de morir, tuvo un fuerte dolor en la columna, por lo que Maru la llevó a urgencias de un hospital cerca del que era su hogar. El médico la canalizó, le puso suero y varios analgésicos para el dolor. Permanecieron unas horas en el nosocomio, en espera de que sus malestares disminuyeran. Al sentirse mejor, regresaron a casa.

Aquel sábado por la noche, Maru Lozano y su mamá estaban viendo en la televisión un festival del mariachi y riendo juntas. Luego se va a dormir, pero su progenitora se quedó despierta hasta el amanecer. "Mi mamá era muy desvelada, voy por unos tacos, almorzamos, todo bien".

Como a eso de las 11:00 horas, a "La Tucita" le dio sueño, subió a su habitación y se preparó para dormir. Le pidió a su hija que le pusiera algo en la televisión mientras conciliaba el sueño. Maru puso un programa de Eugenio Derbez en Comedy Central, y programó la televisión para que se apagara en 30 minutos.

Al dormirse, la hermana de Fernando Lozano aprovecha para ir al súper. "Se queda Luis en la casa, hago el súper, regresó, (le pregunto) 'mi mamá no se ha despertado, no'". Va a verla y estaba dormida y roncando.

Prepara la comida y vuelve a ir a la habitación de su mamá. Seguía dormida. Ya por la tarde, al tocarle una de las pastillas para el dolor que le recetó el médico, sube a despertarla.

"Estaba respirando, no estaba roncando y la despierto, no reaccionaba y yo: 'mamá, mamá', seguía respirando, pero no". En eso, María Eugenia Llamas hizo una especie de suspiro. "En mi vida había dado respiración de boca a boca, no sé si lo hice bien, yo creo que no".

Mis gritos yo creo que se oían por toda la ciudad, es una sensación tan difícil de querer revivir a tu mamá y no poder, no saber que hacer, no sabía a quién hablarle.

Al llamar a un hospital para que pedir auxilio y una ambulancia, se comunica con otra persona "le dije, 'algo le pasó a mi mamá', yo sabía que no estaba ya, en ese momento donde ella, ni siquiera fue una exhalación, fue como un...no sé, como un desvanecimiento, yo le gritaba, le di respiración de boca a boca, no sé qué pasó y no quise averiguar, como para qué, llegó la ambulancia y pues ya no estaba obviamente".

A Maru Lozano también le tocó estar en el momento cuando murió su padre, el conductor de televisión Rómulo Lozano. "Ahora digo, bendito Dios que los últimos momentos de mi papá y de mi mamá, fueron conmigo, soy una afortunada".