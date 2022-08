"Mis hijas me vieron hasta la mad...", cuando Raúl Araiza tocó fondo por su adicción al alcohol

En una de las recientes emisiones del programa "Miembros al aire", que se transmite por Unicable, el conductor de televisión Raúl Araiza, compartió el momento cuando tocó fondo debido a su adicción al alcohol. Una acción que realizó ante sus hijas Camila y Roberta, fruto de su matrimonio con Fernanda Rodríguez, lo hizo entrar en razón.

El también actor de telenovelas, contó haber sido un joven muy reprimido, esto en parte, por los cuatro años que pasó en una escuela militar en Estados Unidos. Al salir, a sus 17 años de edad, entró a un equipo de futbol, donde posteriormente comenzaría a ingerir bebidas alcohólicas.

"Dije: 'quiúbole cuatro años está cabrón', porque todos iban por un año, pero regresé aquí, pero yo quería ser futbolista, o sea jugaba muy bien futbol, tuve contacto con las bellas damas y con el alcohol, y dije: 'pues de aquí soy', entonces ahí ya empezaron los excesos".

Por aquella época de juventud y desenfreno, Raúl "El Negro" Araiza, uno de los conductores del matutino "Hoy" (uno de los programas estelares de Televisa), estuvo a poco de formar parte del equipo de futbol de los Pumas de la UNAM, también compartió que se reunía con sus amigos en una casa en el Pedregal, una colonia residencial de clase alta ubicado en el sur de la Ciudad de México, donde se ponía sus buenas borracheras.

"El Pedregal donde me juntaba con toda la banda, pues todo el mundo le metía, todo el mundo se ponía pedo y se madreaba en la calle, era una casa, se rentaba y ahí era la fiesta".

El hijo de la actriz Norma Herrera, reveló que poco a poco, dejó de sentir placer al consumir bebidas embriagantes y comenzaron los sufrimientos, "al fin y al cabo con el tiempo ya dejas de disfrutar y empiezas a sufrir".

Cierto día, el que sus hijas Camila y Roberta Araiza lo vieran ebrio, hizo que tocara fondo. "Como yo andaba mucho de giras con Alejandro Gou y eso, lejos hacía mis cosas y en la casa me portaba bien".

Sí, hay que esconderse, pero ya más grande, una vez de repente mis hijas me vieron hasta la madre, ya sabes, le puse hasta la madre a la vacación y dije: 'no las puedo dejar con este recuerdo mío', ahí es cuando yo ya me empecé a alivianar sin dejar de vivir.