"Mis manos", el nuevo álbum del cantautor Camilo, un claro reflejo de su proyecto de vida

Camilo está convencido que Dios lo creó con sus propias manos con un propósito y con una intención y al haber sido creado a su imagen y semejanza, su herencia está en su creatividad, en su intuición y en sus manos como instrumento de todo eso que convierte en canción. El cantautor colombiano continúa con su proyecto de vida y lanzó su segundo álbum de estudio "Mis manos", álbum que escribió, produjo y grabó precisamente con eso, con sus manos.

"Mis canciones son una celebración de aquello que es parte de mi vida personal", resaltó Camilo en una charla con Debate, señalando que la mayoría de las canciones tiene un background, "de algo que sentí, algo que soñé o algo que temí".

Por ejemplo, en la canción "Millones" que forma parte de su nuevo álbum "Mis manos", Camilo nos comparte todos esos sentimientos que tuvo al besar por primera vez a su amada Evaluna Montaner. "Si hubieras sido por mí ni me atrevería haberte dado ese beso que me ha cambiado la vida, tú debes ser cirujana porque del pecho me curaste lo que a mí me dolía", dice una parte de la letra de esta canción que hace suspirar.

Para Camilo su nueva producción discográfica "Mis manos", no es un producto más para vender y poderse comprar "Ropa cara" o tener una "Vida de rico", sino todo lo contrario, es un paso más en su proyecto de vida.

Es absolutamente todo lo que soy hecho, mi obra hecha canciones, hablarles de este álbum y hablarles de este paso en mi vida no es venderles nada, sino compartirles un poco de aquello que mi intuición me ha ido dictando paso a paso.

Camilo incluye en su álbum "Mis manos" colaboraciones con Los Dos Carnales, con sus cuñados Mau & Ricky, El Alfa y con su esposa Evaluna Montaner. Foto: cortesía Sony Music México

En este álbum amplió su exploración de géneros como el pop, la champeta, la cumbia, el urbano, el corrido y el folclore colombiano, tocando una variedad de instrumentos como la guitarra, el cuatro, el ronroco, el charango y el piano.

Una de sus canciones favoritas del álbum es "Tuyo y mío", que grabó junto a la agrupación del Regional Mexicano Los Dos Carnales. El cantautor y productor nacido en Medellín, Colombia, se declaró fan del grupo originario de San Pedro de las Colonias, estado de Coahuila, México, "desde antes de trabajar con ellos y antes de conocernos".

El amor de Camilo por el Regional Mexicano, no es casualidad ni estrategia

Lo que Camilo rescata de haber trabajado junto a Los Dos Carnales, es lo "profundamente orgullosos que están de sus raíces, de quienes ellos son, de su identidad". Esto le genera al joven intérprete "mucha sed también de seguir buscando en mi identidad, en mi raíz".

"Haberlos conocido a ellos, conocer a su papá, a su familia, a sus amigos, la manera en que ellos disfrutan su carrera, la manera en que disfrutan sus instrumentos, la manera en que siguen buscando en su identidad, eso me lo llevo a mi corazón, a mi proyecto, a mi casa".

Camilo lanza su segundo álbum "Mis manos"

El esposo de Evaluna, hija del cantautor Ricardo Montaner, siente en su ser muchísimo orgullo de esta canción, pero no solo por la manera en que quedó, sino porque el género Regional Mexicano y puntualmente la sonoridad de Los Dos Carnales "es algo que yo siento como mío también, desde chiquito en casa escuchábamos música Regional Mexicana y ahora que tuve la oportunidad de empezar a venir a México y me abrieron las puertas, he podido mojarme un montón más del género Regional Mexicano".

Lo pude explorar en mi álbum pasado con Christian Nodal y en este con Los Dos Carnales, no es casualidad ni estrategia, sino purísima ilusión.

Camilo Echeverry Correa tiene 27 años de edad y es originario de Medellín, Colombia. Foto: cortesía Sony Music México

Camilo dedica "Mis manos" a Dios, a Evaluna y su familia, y a La Tribu (nombre de su fandom). Comentó que con este álbum honra a aquella porción de creatividad "que siento que es un regalo de Dios, a él, a la fuente primero que todo, a mi familia y a mis amigos y a mi equipo de trabajo está dedicado, pero sobre todo a Evaluna, que es fuente clara de mi inspiración, está dedicado a ella y a La Tribu".

La Tribu le ha permitido a Camilo que sus canciones no sean únicamente una experiencia suya, "sino poder sentir que están teniendo un impacto real en situaciones reales de personas reales, la tribu es lo que me da propósito en mi proyecto a mi vida".