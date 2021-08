"Mis pulmones están mal", Larry Hernández revela que está "muy" grave por Covid-19

Estados Unidos.- Larry Hernández uno de los máximos exponentes del regional mexicano se encuentra grave de salud tras contagiarse de Covid-19 hace poco más de una semana.

Así lo confirmó Larry Hernández en redes sociales, luego de afirmar que no pudo guardar más el secreto sobre su estado de salud ya que una página de "chismes" reveló que él y su familia habían contraído la mortal enfermedad.

A través de sus historias de Instagram el compositor de raíces sinaloenses mencionó que no estaba bien y lo único que podía pedir es que orarán por él y su familia ya desde hace algunos días no se ha sentido bien y ha sentido un duro golpe a sus pulmones y aunque era una situación que se quería reservar para no preocupar a su madre decidió informar al respecto.

"No estoy bien familia... no quiero que me vena en esta situación por eso es que me lo quise reservar, pero anoche y todo el día de hoy, ha sido muy duro para mis pulmones", menciono el compositor en Instagram, y añadió que la noticia a devastado a su mamá.

"A mi ama no la quería preocupar por lo que acabamos de pasar con mi abuelito, pero desgraciadamente una página de chismes lo público y esto no lo pude detener, a ella le acabo de decir y ya se imaginarán cómo está", agrego Larry Hernández.

Detalló que fue desde el pasado 23 de julio cuando la enfermedad del Covid-19 llegó a su hogar pues el primero en presentar síntomas del a enfermedad fue Sebastián su hijo, después su esposa Kenia Ontiveros luego él y de ahí le siguieron su hija Daleyza, la niñera Olivia y Gary otro de sus trabajadores.

Larry Hernández aseguro que su familia se encuentra bien pero él si se ha visto muy mal con la enfermedad por lo que pidió a sus fans orar por la salud de él y su familia.

Uno de los video publicados por el cantautor muestra como descansa en una cama mientras un concentrador de oxígeno le ayuda a respirar, ya que sus pulmones se han visto seriamente afectados por el Covid-19.