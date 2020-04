"Misión Imposible" 7 y 8 aplazadas por el Coronavirus (COVID-19)

Las entregas siete y ocho de la franquicia "Misión Imposible" aplazarán su estreno hasta finales de 2021, en el caso de la primera, y finales de 2022, la segunda, ya que la pandemia de Coronavirus ha paralizado por completo los rodajes, anunciaron ayer viernes los estudios de Paramount.

"Misión Imposible 7" fue una de las primeras producciones que tuvieron que interrumpirse por completo cuando en febrero se alertó de la expansión del coronavirus en Italia y el equipo se encontraba iniciando la grabación justamente en Venecia, con Tom Cruise como protagonista. Prevista para llegar a los cines en julio de 2021, esa película ahora se estrenará el 19 de noviembre de ese año, lo que ha obligado a aplazar "Misión Imposible 8", que se lanzará el 4 de noviembre de 2022, tres meses después de la fecha inicial.

Aunque Hollywood ha pospuesto numerosos estrenos por el cierre de cines, en esta ocasión no es una decisión de distribución, pues los estudios admitieron que no podían terminar las cintas a tiempo. Además, Paramount ha aplazado un año entero otros lanzamientos como el de "Dungeons and Dragons" que no verá la luz hasta 2022, y que se trata de un thriller apocalíptico protagonizado por Chris Pratt (23 de julio de 2021) y "Paw Patrol" (20 de agosto de 2021).

"Misión Imposible" ha generado millones de dólares en las taquillas

Por su parte, Christopher McQuarrie, que se hizo cargo de "Mission: Impossible - Rogue Nation" (2015) y "Mission: Impossible - Fallout" (2018), dirigirá la séptima y la octava entrega de la franquicia. Ninguna de estas dos cintas tiene título confirmado por ahora.

Las seis películas de "Mission: Impossible" hasta la fecha recaudaron en todo el mundo más de 3.500 millones de dólares. En "Mission; Impossible 7" participarán junto a Tom Cruise los actores Rebecca Ferguson, Nicholas Hoult, Vanessa Kirby y Simon Pegg.

