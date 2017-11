Miss Colombia se contradice con respuesta sobre armas

Laura González (Miss Colombia) con su belleza, actitud e inteligencia fueron sus mayores "armas" para llevarse el título de virreina en el Miss Universo 2017 pero ahora se encuentra en el ojo del huracán ya que durante su discurso en dicho certamen pidió más amor y menos armas.



La colombiana se vio envuelta en la polémica ya que hace un tiempo apareció disfrazada con armas de fuego, las fotografías realizadas muestra a una joven muy diferente a la que pudimos ver en el concurso de belleza.

Las dos finalistas de Miss Universo 2017 Miss África y Miss Colombia/AP



Como pólvora se expandió en redes sociales las declaraciones de la joven al rechazar menos armas y más libros ya que salieron a la luz las controversiales imágenes.



Miss Colombia acaba de decir que le pide a los niños que en su generación y en la nuestra necesitamos menos armas pero ésta foto es de halloween 2017. Y pasooooooo!!!!!!! pic.twitter.com/xIyvyGbBBn — Mermaid (@Dra_placebo) 27 de noviembre de 2017



Steve Harvey quien regresó a la animación del concurso fue el encargado de cuestionar a las cinco semifinalistas entre ellas la modelo de 22 años quien fue la única latinoamericana que quedó entre las semifinalistas respondió una difícil pregunta.

Laura González Miss Colombia hablando en su respuesta sobre un cambio en las nuevas generaciones para no usar armas y ella las promueve. ¿A QUE ESTAMOS JUGANDO? #MissUniverse @MissUniverse



¿HIPOCRESÍA? pic.twitter.com/p2D2EPkKoE — Arnold Rey's (@leviip0p) 27 de noviembre de 2017



"El terrorismo es una de las mayores amenazas que enfrenta el mundo de hoy, como Miss Universo usted estará encabezando conversaciones sobre asuntos globales en comunidades de todo el mundo".



- ¿Cómo haría para explicarle el tema a un niño?



Laura González:

"Jamás he estado en la posición de la víctima, el victimario o de la familia. No puedo decir a ciencia cierta cómo se siente, pero si tengo la oportunidad de hablar con algún niño, le pediría por favor que su generación -incluso la mía- ya no puedo estar llena de armas. Por favor, más libros, más amigos, más amor", respondió la señorita.



PERFIL DE LAURA GONZÁLEZ

La joven habla inglés y francés con fluidez, además de ser actriz participó en la telenovela Cacica.



La ahora virreina es amante del yoga y de pilates y reconoció que desde los 16 años se viene preparando para ser actriz.

LA GANADORA ABSOLUTA Y SU OSCURO PASADO

Una de las 5 finalistas, Demi-Leigh Nel-Peter pasó por un momento muy duro por las críticas a una imagen que publicó en Instagram y esta noche se lo recuerdan.

La representante de Sudáfrica en Miss Universo, Demi-Leigh Nel-Peters, fue el centro de críticas en las redes sociales luego de que compartió una imagen en la cual aparece usando guantes mientras visita a niños con el virus VIH.

La polémica fotografía/Instagram

En julio, la joven de 22 años acudió a un orfanato para colaborar en la atención de pequeños con dicha enfermedad.

Durante la visita, utilizó guantes de latex.

El difícil momento que la rubia pasó hace unos momentos fue recordado por los usuarios en las redes cuando la nombraron una de las 10 finalistas.



Los usuarios en redes escribieron:



"No puedo creer que la nombraron después de ser tan cruel con niños", "Creo que el certamen no recuerda lo que hizo hace poco" y "Miss Sudáfrica es bella, pero no la hubiera colocado entre la cinco finalistas después de lo que hizo".

Antes tantas críticas que provocó, la modelo utilizó su cuenta de Twitter para desmentir las acusaciones que la tildaban de “racista”.

Explicó que utilizó dichos accesorios dado a que es lo “correcto” al manipular alimentos.



"Solo quiero aclarar algo. Todos los voluntarios en el lugar llevaban guantes porque nos dijeron que era lo correcto mientras se trabaja con los alimentos … Esa fue nuestra única intención con el uso de los guantes; de ser lo más higiénica posible. Realmente siento que mis intenciones han sido completamente mal entendidas", explicó .

Con información 24 Horas

