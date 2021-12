Miss Grand International 2021: Miss Grand Perú se lleva el premio a mejor traje típico nacional

Tailandia.- La ganadora al premio a mejor traje típico nacional en el Miss Grand International 2021 fue Samantha Batallanos, representante de Perú, aunque no logró cruzar al Top 20, siendo la primera vez en seis años que Perú no llega a esa fase del certámen de belleza.

Miss Grand International 2021 se encuentra realizándose en Tailandia, país elegido como sede, en donde se le otorgó el premio a mejor traje típico nacional o Best Nacional Costume a Samantha Batallanos debido a su hermoso vestido inspirado en un ave típica de Tumbes.

Fue realizad por el diseñador Beto Pinedo, el cual toma los colores negro y “amarillo encendido” de esta ave típica de “las zonas de bosques tropicales en Tumbes”, según la representante de Perú.

“Existe una leyenda en Loreto que dice que el Paucar era un niño chismoso que vestia de negro y amarillo, y que un hada en castigo de su defecto los transformó en esta ave, por eso el color de su plumaje. Dicen que el niño aún no se ha enmendado y por eso cuando se oye cantar al páucar es que anuncia la llegada de lancha, cartas, telegramas, visitas o buenas noticias”, comentó.

A pesar de haber recibido el premio por su vestido diseñado por Pinedo, la representante de Perú no logró avanzar al Top 20, cuestión que lamentó la presidenta de Miss Perú, Jessica Newton.

“Estoy con el corazón roto. El día que no lo sienta así cuando Perú no clasifique, tendría que retirarme. Es la primera vez en 6 años que Perú no clasifica en Miss Grand y me da mucha pena, pero los errores siempre sirven para aprender” manifestó Newton.

¿Quién es Samantha Batallanos?

Es una mujer de 26 años proveniente del distrito de San Juan de Lurigancho, Perú, es modelo, periodista y actual Miss Grand Perú 2021. Ha participado en concursos de belleza desde los 15 años, como en Miss Perú Universo 2012 y Miss Perú Universo 2017.

Batallanos participó en Miss Perú 2019, aunque fue coronada como Miss Grand Perú 2020 para luego ser destituida de su puesto y le otorgaran el lugar a Maricielo Gamarra, quien fue apartada del concurso luego de verse en un bar durante el toque de queda.

