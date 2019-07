Miss Nuevo León en la polémica por requisitos para participar

Una vez más los certámenes de belleza están en el ojo del huracán y es que en redes sociales circula una imagen en el Facebook de Miss Nuevo León, donde aparece Vannesa Ponce de León, mostrando los requisitos para poder participar en la competencia.

Pero una de las bases que molestó a los internautas fue en la parte donde dice "Mujer de nacimiento", lo que desató una guerra en Twitter pues no están de acuerdo con los requisitos tachándola la convocatoria de homofóbica.

"Yo estoy de acuerdo que se haga la aclaración, no me parece que la competencia sea pareja dejando participar a trans, para esta parte de la comunidad LGBTTT", "Pues está bien, "Así es el concurso y punto no sé porque el drama si cuando Scarlett Johansson quiso hacer el papel de una transexual dijeron que no porque no era transexual, entonces que tiene que aquí se aclare que deben ser mujeres de nacimiento", escribieron en Twitter.

Recordemos que mientras otros países están de acuerdo en que participen chicas trans la directora general de Mexicana Universal, Lupita Jones ya demostró su postura y se negó rotundamente a que participen en el.

"Yo no considero tener nada en común con un transgénero, como directora de Miss Universo en México, tengo que acatar las reglas de la organización, pero a nivel personal yo no estoy de acuerdo porque no me parece que sea una competencia que se este dando bajo las mismas condiciones...", dijo en De Primera Mano en octubre del año pasado.

Cabe mencionar que España fue representado por Ángela Ponce una chica trans que lo dio todo en Miss Universo 2018, donde puso en alto el nombre de su país pues aunque no llegó a la final su esfuerzo fue reconocido por los organizadores del evento más popular de belleza.

Por si fuera poco Ángela sigue conquistando las pasarelas pues en sus redes sociales sigue presumiendo sus nuevos proyectos además de apoyar a la comunidad LGBT, quienes también la respaldaron en cuanto a los ataques que recibió por parte de haters cuando se dio a conocer que participaría en Miss Universo.

Más noticias