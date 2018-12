Miss USA se disculpa por reírse de participantes del Miss Universo

Sarah Rose Summers, quien fue coronada como Miss USA la pasada primavera, pidió disculpas a través de Instagram por reírse que realizó sobre la capacidad de habla inglesa de Miss Vietnam y Miss Cambodia.



"@MissUniverse es una oportunidad para que las mujeres de todo el mundo aprendan sobre las culturas, experiencias de vida y opiniones de cada una. Todas venimos de diferentes orígenes y podemos crecer juntas", escribió Miss USA en una publicación.

En un momento en el que intenté admirar el coraje de algunas de mis hermanas dije algo que ahora me doy cuenta de que puede percibirse como no respetuoso, y me disculpo.