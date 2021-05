Miss Universo Andrea Meza es tachada de egocéntrica por sus palabras

México.- Una gran parte de México está completamente orgullosa por el triunfo de la chihuahuense Andrea Meza en Miss Universo en su edición 69, pero no para todos fue lo mejor que le pudo haber pasado al país azteca, ya que no les agrada para nada su personalidad.

Como era de esperarse, tras el triunfo de Andrea en el certamen de belleza, las críticas no se han hecho esperar en las redes sociales, algunos usuarios de Internet aseguran que es una mujer muy egocéntrica y una reciente publicación suya dio mucho más de qué hablar.

A través de Twitter, la hermosa modelo de 26 años compartió una fotografía después de su triunfo luciendo por todo lo alto su corona y banda de Miss Universo vistiendo ese vestido rojo con brillos que se consideró como el amuleto de la suerte de las mexicanas para llevarse el triunfo y la descripción no fue muy bien recibida.

En la descripción de su publicación, Andrea Meza escribió: "Mi sueño y el de todos los mexicanos se cumplió", lo que no fue muy bien visto por muchos, ya que aseguran que ha dado por hecho que todos en el país azteca esperaban que ella ganara y no es así.

Mi sueño y el de todos los Mexicanos ���� se cumplió. #MissUniverse pic.twitter.com/Jx0EdJpKvd — Andrea Meza (@andreamezamxu) May 17, 2021

"Bueno, ese no es el sueño de todos los mexicanos", "A mí no me incluyas", "Ese es tu sueño, no el de todos", "Que comentario tan egocéntrico", "Ya sacó su peor lado y apenas la coronaron", fueron algunos de los comentarios que se leyeron entre usuarios de Internet al respecto.

Sin embargo, son más los comentarios positivos, llenos de lindas palabras y con gran apoyo por parte de los internautas hacia Andrea Meza, quien el pasado domingo se coronó como la Miss Universo en 2021, una grata sorpresa para muchos y un gran orgullo para México, su país natal.