Miss Universo abre las puertas a mujeres casadas y con hijos en su certamen de belleza

"Hay muchas mujeres que se casaron jóvenes o tuvieron hijos con poco más de 20 años y siempre habían querido participar en Miss Universo, pero no pudieron por las reglas", compartió Andrea Meza . "Ahora esas mujeres pueden iniciar o propulsar sus carreras en la industria del entretenimiento gracias a esos cambios", agregó.

"Todos creemos que las mujeres deberían tener poder sobre sus vidas y que las decisiones personales de un ser humano no deberían ser una barrera para su éxito", informó Miss Universo a través de un memorando interno.

Actualmente, el certamen de belleza más importante de todo el mundo sólo permite participar a mujeres solteras de entre 18 y 28 años de edad que nunca se hayan casado y no hayan tenido hijos , reglas que cambiarán a partir del 2023, sin embargo, el límite de edad seguirá vigente.

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.