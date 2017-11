Miss Universo puede frenar el machismo: Patricio Borghetti

Azteca Trece transmitirá hoy una edición más de Miss Universo y al frente de la conducción en televisión se encontrarán Vanessa Claudio y Patricio Borghetti.

Luego de que en Perú las concursantes de un certamen de belleza utilizaron el micrófono para dar datos sobre la violencia a las mujeres, Patricio consideró que este encuentro podría ser nuevamente una buena plataforma para hablar sobre lo que está ocurriendo.

“Es un asunto grave en todo el mundo lo de la violencia contra las mujeres. No sé si podemos esperarlo pero me encantaría que ocurriera, es algo que me conmovió muchísimo, creo que es una iniciativa muy buena porque es una plataforma que tiene una exposición muy grande. Creo que sería un golazo, ojalá podamos ver algo de este estilo”.