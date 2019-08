Missy Elliott humildemente agradecida por tributo en los MTV VMAs

Nueva Jersey, Estados Unidos.- Missy Elliott, la leyenda viviente, fue glorificada en la entrega de los Premios MTV Video Music Awards 2019. Este ícono de la industria musical fue galardonada con el Michael Jackson Vanguard Award, reconocimiento entregado a músicos que han tenido un profundo impacto en la denominada "Cultura MTV".

La gran noche de Missy "Misdemeanor" Elliott comenzó con un performance en el escenario de los MTV VMAs, donde interpretó y bailó un fabuloso medley con los temas “Throw It Back,” “The Rain (Supa Dupa Fly)", "Get Your Freak On", "Work It", "Pass That Dutch" y "Lose Control".

Melissa Arnette Elliott, nombre real de la artista, recibió el Premio Michael Jackson Vanguard Award de manos de la rapera neoyorquina Cardi B, quien se desvivió en halagos para Missy. "Quiero que griten muy fuerte por la leyenda viviente Missy Elliott".

Nadie merece ganar el Vanguard Award más que Missy, cambio el arte de los videos musicales totalmente con su estilo, su humor, una creatividad inolvidable.

"Desde el momento en el que miró el gran angular en el video The Rain, el mundo supo que era una fuerza que debía tomar en cuenta, cuatro veces ganadora del Grammy, siete veces ganadora del Billboard, es una de las raperas con más ventas en la historia, 30 millones álbumes vendidos y la mayoría alcanzo platino o doble platino, más de 100 millones de personas la vieron en el medio tiempo del Super Bowl en 2015, sus canciones son tan populares que la ex Primera Dama Michelle Obama, que tiene mi corazón, se las sabe de memoria, hay una razón por la que Missy Elliot fue la primera artista de hip hop inducida al salón de la fama de compositores...¡hechos!", mencionó Cardi B, quien aseguró que todos los artistas ahí reunidos le han copiado a Missy incluyendo ella: "no me importa, lo admito".

Missy Elliott durante su performance. Foto: Angela Weiss / AFP.

"Ha dejado huella en el mundo de la moda, desde el traje inflable hasta los tenis altos, las gafas de mosca y la actitud que plasmó con cada look en cada video, siempre ha sido 100 por ciento Missy y un ejemplo para las mujeres que quieren hacer lo suyo".

Missy ha inspirado a innumerables jovencitas a encontrar su propia voz y defender sus ideales, siempre está enviando vibras motivadoras y hoy más que nunca ella es una voz que necesitamos.

Ante una gran ovación Missy Elliott regresó al escenario de los VMAs para recibir el Michael Jackson Vanguard Award. Prometió no llorar, pero luego reiteró que ha llorada en cada premiación en la que ha estado. Resalto lo mucho que el premio significaba para ella

Llevo trabajando en esta industria más de dos décadas y jamás creí que estaría aquí recibiendo este premio, así que significa mucho para mí.

"Les prometo que no pasará desapercibido todo el amor, todo el apoyo que me han dado todos estos años, tengo que empezar agradeciéndole a Dios, porque sin él yo no estaría aquí frente a ustedes, yo sé que no se puede cambiar a nadie pero la verdad es que Dios me ha guiado hasta aquí, quiero agradecer a mi mamá, mamá te amo sé que lo estás viendo, a mis hermanos".

Missy Elliott ofreció un discurso muy a la "Missy". Foto: Bryan Bedder / AFP.

Missy Elliot agradeció a las primeras personas que creyeron en ella, a todo su equipo, a su pueblo natal, a Janet Jackson por ser una gran amiga.

MTV estoy humildemente agradecida, Aaliyah te amo, te extraño.

"Finalmente quiero dedicar este premio a la comunidad de danza por todo el mundo, porque cuando subes al escenario con estos artistas no solo son escenografía, es un equipo, ellos le dan el latido, es el latido del corazón, les juro que los amo con todo mi corazón y mi corazón les dice que estoy humildemente agradecida, me siento de verdad muy humilde", finalizó Missy Elliott.