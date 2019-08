Missy Elliott se convierte en leyenda en los MTV Video Music Awards

Missy Elliott, rapera-cantante-compositora-productora-bailarina cuyos videos musicales han movido la aguja en las últimas dos décadas, fue honrada en los MTV Video Music Awards 2019, donde Taylor Swift también ocupó el centro del escenario con su homosexual. himno del orgullo, "Necesitas calmarte".

Elliott ganó el video del Premio Michael Jackson Vanguard Award y le dio vida a sus coloridos y excéntricos videos musicales, desde "Work It" hasta "Lose Control", el lunes en el Prudential Center en Newark.

Incluso lució la bolsa de basura inflada que llevaba con confianza y carisma en el video de "The Rain (Supa Dupa Fly)" en 1997.

"He trabajado diligentemente durante más de dos décadas y nunca pensé que estaría aquí arriba recibiendo este premio", dijo Elliott.

La cambiadora de juegos de 48 años de edad dedicó su premio a la comunidad de baile y dijo que sus inspiraciones en videos musicales incluían a Janet Jackson, Madonna, Peter Gabriel y Busta Rhymes.

También honró al fallecido ícono de R&B Aaliyah, con quien fue cercana y colaboró. El 18 aniversario de la muerte de Aaliya fue el domingo.

“Aaliyah, te amo. Te extrañamos ”, dijo Elliott en su discurso de aceptación.

Otros artistas el lunes incluyeron al ex miembro de Fifth Harmony, Normani, quien ganó el mejor video de R&B y trajo movimientos de baile hábiles a "Motivation"; La cantante española Rosalia, que también bailó con precisión y ganó los mejores premios latinos y mejores coreografías; y la rapera y cantante Lizzo, que se convirtió en una cantante de gospel cuando cautivó a la audiencia con el himno optimista "Good As Hell", su canción de 2016 que alcanzó nuevas alturas este año. También cantó "Truth Hurts", que se lanzó en 2017 pero se convirtió en un éxito mundial este año.

Los VMA, que tuvieron lugar en Nueva Jersey por primera vez, cerraron con una excelente actuación de artistas de Garden State, incluidos Queen Latifah, Redman, Wyclef Jean, Naughty by Nature y Fetty Wap. El rapero Ice-T, que ha representado en voz alta la costa oeste, presentó la actuación y recordó a la audiencia que nació en Newark.

Fuera de la arena, antes de que comenzara el espectáculo, un puñado de personas fueron arrestadas por protestar por la crisis del agua de Newark. Se han encontrado niveles elevados de plomo en el agua, lo que lleva a los funcionarios de la ciudad a distribuir agua y filtros de agua a los residentes.

Taylor feliz de obtener su premio/AP

En el interior, Swift inició los VMA, pasando de ser una estrella del pop al cantante y compositor de rasgueo de guitarra. Ella dio una colorida presentación de "You Need to Calm Down", que ganó el video del año, y luego agarró su guitarra para cantar la balada "Lover", la canción principal de su álbum lanzado el viernes.

Bebe Rexha llegó con toda la actitud al evento/AP

“Solo quiero decir que este es un premio votado por los fanáticos, así que primero quiero agradecer a los fanáticos, porque en este video se hicieron varios puntos, por lo que votar por este video significa que quieres un mundo donde Todos serán tratados por igual ”, dijo.

Swift y varios miembros del elenco del video aparecieron en el escenario para aceptar el honor. El video de "You Need to Calm Down", una canción en la que Swift llama a los homófobos y a sus propios enemigos, presentaba varias caras famosas, incluidas Ellen DeGeneres, Laverne Cox, RuPaul y el elenco de "Queer Eye". lanzamiento del video, Swift anunció que apoyaba la Ley de Igualdad.

Lizzo derrochó sensualidad y talento en el escenario/AP

"You Need to Calm Down" también ganó el video por honor. Todrick Hall, el artista multifacético que ha aparecido en algunos de los videos de Swift, incluyendo "You Need to Calm Down", aceptó el honor.

“Si eres un niño pequeño que está viendo este espectáculo, es diferente, se siente incomprendido, nunca más te hemos necesitado para compartir tu arte, tus historias, tu verdad con el mundo sin importar lo que hagas. identifica como, a quién identificas, a quién amas. Este es un lugar tan hermoso ”, dijo Hall, quien co-ejecutó el video.

Normani con tremendo cuerpazo en la alfombra roja/AP

Swift ganó tres honores, empatando con Ariana Grande y Billie Eilish por la mayoría de las victorias de la noche. Gran artista nombrado del año, y Eilish, que ganó el premio al mejor artista nuevo, no asistió a los VMA. BTS tampoco asistió al espectáculo, presentado por el comediante y actor Sebastian Maniscalco, pero ganaron dos honores: mejor grupo y mejor K-pop.

Otros ganadores incluyeron a Cardi B, quien se llevó a casa el mejor hip hop por "Money"; Jonas Brothers 'Sucker' ganó el mejor pop; “Senorita”, que interpretaron Shawn Mendes y Camila Cabello durante el programa, ganó la mejor colaboración y la mejor cinematografía; y "Call You Mine" de Chainsmokers y Bebe Rexha ganó el mejor baile.

Megan the Stallion, que actuó durante el pre-show, ganó el mejor himno de poder con su nuevo éxito, "Hot Girl Summer", con Ty Dolla $ ign y Nicki Minaj.

"Old Town Road" de Lil Nas X y Billy Ray Cyrus, la canción número 1 de más larga duración en la historia de la lista Billboard Hot 100, ganó la canción del año y la mejor dirección.

"Este es mi primer premio", dijo el recién llegado de 20 años.

