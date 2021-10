Misteriosa y clandestina, así es la nueva canción de Babasónicos "La izquierda de la noche"

Babasónicos complace a sus miles de fieles seguidores con el lanzamiento de su nueva canción, "La izquierda de la noche", una oda a la vida nocturna desaparecida, la cual resurge de las cenizas como el Ave Fénix, en la clandestinidad.

Una parte de la canción dice: "la nochе te succiona, te enloquеce y abandona, te regala un sueño hecho de papel, la noche es un portal imaginario donde habitan los permisos que de día ni en pedo se dan, donde más es más y todo se paga de más".

La nueva canción de la agrupación argentina de rock alternativo, tiene misterio y secretismo. "Me enamoré de la noche, la noche y su sabor artificial y si me di cuenta, no lo supe, somos de la izquierda de la noche y no puedo decirte nada, somos como un secreto a voces, no pedimos nada".

"La izquierda de la noche" es el resultado de un extenso proceso de composición hecho por Babasónicos durante la coyuntura 2020. Un tiempo de investigación sónica sin agenda en el que los músicos manipularon elementos y exigieron sus posibilidades, más allá de los límites para llegar a una psicodelia nueva, única y particular característica de la banda.

El audiovisual que acompaña el lanzamiento, es una lectura de libre albedrío a cargo del realizador Juan Cabral quien, con arte cinematográfico, convierte a una celebridad sometida a la sobre-exposición y a un puñado de predicadores televisivos, en los protagonistas centrales.

"La izquierda de la noche" fue grabada y mezclada por Gustavo Iglesias, con masterización de Greg Calvi y Steve Fallone en los estudios Sterling Sound de Nueva York. La producción artística es de Babasónicos y Gustavo Iglesias; el arte de portada estuvo a cargo de Alejandro Ros.

