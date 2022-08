Mitzy pide a Verónica Castro oportunidad de demostrarle que NUNCA le robó sus vestidos

México. El diseñador mexicano Mitzy y Verónica Castro compartieron una gran amistad entre los años ochenta y noventa, pero se terminó debido a un supuesto mal entendido entre ambos.

Verónica Castro y Mitzy llevan años sin dirigirse la palabra y el motivo habría sido porque supuestamente él se quedó con unos vestidos de la señora, sin embargo esto lo ha negado siempre.

Ahora Mitzi pide a Verónica la oportunidad para hablar con ella y demostrarle que jamás se quedó con sus vestidos, como ella lo cree o se lo han hecho creer otras personas.

El diseñador de modas fue entrevistado por periodistas en CDMX y según reportan varios portales de noticias, niega y siempre negará la situación referida.

Además quiere limpiar su nombre ante la primera actriz: “Yo me fui una temporada a Miami, Verónica Castro me mandó 6 maletas con vestidos, me pidió que la ayudara a venderlos, tengo un papel firmado por ella; nada de lo que me mandó se puede vender."

Mitzy lamenta que la protagonista de telenovelas como Rosa salvaje y Valentina haya dicho en más de una ocasión que él la había robado: "Me podrán acusar de todo menos de ratero, porque no haría eso nunca, mucho menos a Verónica Castro, porque le tengo gratitud, con ella empezamos...".

Mitzy dice que esos vestidos que supuestamente le robó a la señora Castro, él los tiene: "cuando yo quise hablar con ella para decirle que ahi están las maletas, se negó...¿yo para qué las quiero?".

"Cuando quise regresárselos, hay una persona que nos sacó de su equipo de Verónica, corrió a Alfredo Palacios, a mí y a otros más que éramos parte del equipo de Verónica, no quiso oírme, no me quiso escuchar”.

Mitzy le manda decir a Verónica Castro que puede mandar por sus vestidos cuando guste, incluso le gustaría entregárselos personalmente: "Mira Vero preciosa, yo te sigo amando, yo te tengo mucha gratitud."