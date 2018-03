Mochitense representará a Sinaloa en Míster Model Junior México 2018

Los Mochis, Sinaloa.- Carismático, humilde y dedicado son algunas de las cualidades que definen a Santiago Almeida, Míster Model Junior Sinaloa 2017, quien representará a los sinaloenses en el concurso de belleza masculina Míster Model Junior México 2018.

Triunfo

El modelo compitió primero a nivel estatal en una gala que se realizó en Mazatlán, donde jóvenes de todo Sinaloa esperaban ser los portadores de la preciada banda y representar a los sinaloenses en el certamen a nivel nacional.

“Cuando me dijeron que había ganado no lo creí, sinceramente fue una sorpresa, no lo podía creer, quedé como en shock, me sentí muy orgulloso de mí mismo porque había pasado por muchas pruebas”.

Nivel nacional

El mochitense visitará la ciudad de Aguascalientes, sede donde se realizará el certamen de Míster Model México 2018, los días 29-30 y 31 de marzo, representantes de diferentes estados de México buscarán ganar la banda oficial para ir a la siguiente etapa, Internacional.

"Todos se miran muy bien preparados, si van a estar en el evento nacional es porque tienen algo especial, que los hizo sobresalir”, agregó Almeida.

Preparación

“Yo me he preparado tomando clases de dicción, pasarela y estoy entrenando dos veces al día. Me acaban de ajustar la dieta, no estoy comiendo azúcares ni grasas. Culturalmente he estado leyendo mucho sobre la ciudad, la gastronomía, sus tradiciones, pero no sólo de Mochis, sino de todo el estado de Sinaloa”, comentó Santiago.

Asegura que se siente muy bien preparado y dará lo mejor en el escenario. “No me siento nervioso, lo único que espero es que pase esto rápido para ver los resultados, si te preparas bien nada es complicado, pero si no tienes constancia y disciplina no vas a llegar a ningún lado”.

Estereotipos

“Esto es algo nuevo, no es algo que tenga muchos años, antes era sólo para la mujer, pero ahora esto también es de hombres, las mujeres pueden hacer lo mismo que los hombres y viceversa, no debería haber ningún estereotipo. La verdad no pensé estar en estos concursos, cuando estaba más chico siempre pensaba que iba a ser un bombrero, un policía, nunca me imaginé que iba a terminar siendo modelo, ni estudiando fisioterapia”, externó.

Apoyo

Almeida buscó el apoyo necesario para poder hacer realidad su sueño. Aunque muchas puertas se cerraron, no se dio por vencido y siguió buscando la manera de conquistar una meta que tiene muy clara: dejar el nombre de Sinaloa en alto a nivel nacional.

“La sociedad debería ver bien estos certámenes, no como algo banal, tú vas representando a tu estado y promoviendo la cultura. Yo pienso que el gobierno también debería apoyar a los hombres, no solo a las mujeres”, confesó.

Los diferentes vestuarios que usará durante esta gala fueron comprados por él mismo, con la ayuda de su familia y sus amigos de Agencias Payra.

“La gente siempre va a criticar; tus amigos, familiares, te van a decir que son cosas de mujeres; he recibido comentarios buenos y negativos, te debes quedar siempre con lo positivo y si todos te dan negatividad, tú te debes echar porras solo”, dijo.



En redes sociales espera contar en el apoyo de todos; en el facebook oficial Míster Model México hay diferentes dinámicas que les ayudan a posicionarse como los favoritos.

Futuro

“Espero ganar el certamen nacional e ir al internacional, quiero terminar mis estudios y seguir esto del modelaje, deseo trabajar con alguna reconocida marca como modelo y me gustaría formar una familia”.

Agradecimientos

“Yo salí de Agencias Payra, ellos me formaron y me han ayudado bastante. Muchas gracias a Pancho y Ramón Payra, que siempre me han estado apoyando; a mi familia, muchas gracias, me han dado ánimos cuando pienso que ya no puedo; gracias a Emmanuel Escoboza, a mi entrenador Jonathan Lugo y al doctor Juan Manuel Salazar. Muchas gracias al director estatal por haberme ayudado con el pasaje. Si desean hacer algo, inténtelo, que no les importe lo que digan los demás”, concluyó.