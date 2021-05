Modelo británica transmitirá en vivo su parto por medio de OnlyFans

Londres.- La famosa modelo de origen británica, Carla Bellucci, dio a conocer a sus fanáticos que transmitirá en vivo su parto por medio de su cuenta de OnlyFans, plataforma que ofrece un servicio de suscripción de contenido.

El ícono de la moda ha mantenido a sus seguidores informados de la evolución de su embarazo a través de redes sociales como Instagram, hecho que ha tenido gran aceptación en el ciberespacio, motivo por el cual se le ofrecieron 10 mil euros para transmitir su parto en vivo por OnlyFans.

"Sabes qué, ¿por qué no? (...) quero decir, la gente da a luz en ese programa One Born Every Minute y no puedo ver la diferencia. ¡Estoy segura qye ni siquiera les pagan", declaró Carla al medio inglés Daily Star.

Cabe mencionar que, desde que Bellucci dio a conocer la noticia de su embarazo, dijo que no dejaría de trabajar en la plataforma de OnlyFans, pues, según ella, existen muchos hombres atraídos por las mujeres embarazadas o con protuberancias.

"Creo que hay un gran mercado para las personas con fetiches del embarazo y, al final del día, todavía necesito granar dinero. La gente va a la playa en bikini durante el embarazo, ¿cuál es la diferencia? No estoy desnuda", detalló.

El parto está previsto para el próximo mes de septiembre, y aclaró que aunque el parto será transmitido en vivo por OnlyFans, no piensa publicar fotos de su bebé, debido a los mensajes negativos que puede recibir. Carla Bellucci tiene dos hijos de 18 y 15 años, los cuales desea que se conviertan en influencers.

Vía: Instagram @officialcarlabellucci