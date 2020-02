Modelo colombiana por poco pierde la vista y cuenta por qué

La modelo Laura González, originaria de Colombia, estuvo a punto de perder su vista, luego de pasar por una aterradora experiencia que no se la desea ni a su peor enemigo. Afortunadamente pudo atenderse a tiempo y está fuera de peligro.

La modelo comenzó a usar un producto para embellecer sus pestañas, y repentinamente comenzó a sentir extrañas molestias, por lo que acudió al médico, relata ella misma.

Laura González Díaz fue víctima de los productos de belleza, se cuenta en distintos portales de noticias y por fortuna pudo llegar a tiempo con el médico, quien le salvó su vida.

Al aplicarse un tratamiento para que le crecieran sus pestañas, por poco y se le destroza la cornea de su ojo izquierdo, comparte.

Automedicarse es muy malo y eso es lo que la guapa modelo hizo, por eso desea compartir con el mundo la mala experiencia que le tocó vivir.

Quiero compartirles lo que me pasó para que no les pase a ustedes. A las horas, a eso de las siete de la tarde, comencé a gritar de dolor, sentía que me quemaba”, comenta en un video.