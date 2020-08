Moderatto dará autoconcierto en Foro Pegaso con muchas sorpresas

"Extraordinario, histórico y lleno de sorpresas", así será el primer autoconcierto, protagonizado por Moderatto, el cual podrás experimentar en vivo en el Foro Pegaso o en streaming a través de Cinépolis Klic, hoy a las 20:00 horas.

"Los que conocen a Moderatto no se van a sentir decepcionados ni enrarecidos, no va a ser un concierto no como cualquier otro, será extraordinario e histórico", aseguró en entrevista Marcello Lara, guitarrista de la agrupación.