Modifican el servicio militar de Taemin de SHINee, ante sus problemas de ansiedad y depresión

Después de recibir entrenamiento básico, se unió a la Banda del Ejército de la República de Corea . En septiembre pasado, la Administración de Personal Militar (MMA) compartió una publicó unas fotos y entrevista de Taemin en su blog oficial. "Para mí, servir en el ejército es un momento para poder mirar hacia atrás y crecer, me gustaría decirles a mis fans que los extraño mucho y estoy alentando a todos aquellos que se enlistarán pronto".

A través de redes sociales, SHAWOL (nombre del fandom de SHINee ), ha enviado muchos mensajes de amor y apoyo . "Aquí estamos esperando por ti con todo nuestro amor, queremos verte feliz y sano", "solo quiero hacerte saber que no estás solo y que aquí hay miles de personas que te apoyan y solo quieren verte bien, te amo mucho y nunca voy a dejarte caer, te lo prometo" y muchos más.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.