Moisés Muñoz, el futbolista que sorprendió en Quién es la máscara

¿Quién es la máscara? inició trasmisiones la noche de ayer domingo por Las Estrellas; se trata de un programa donde diversos famosos suben al escenario para cantar disfrazados, mientras un grupo de especialistas (Yuri, Carlos Rivera, Consuelo Duval y Adrián Uribe) intenta descubrir su identidad. En el primer programa el ex futbolista Moisés Muñoz estuvo detrás del disfraz de un gallo, sorprendiendo con su talento musical.

Antes de su participación en el escenario, se mostró un video donde se daban algunas pistas al panel de investigadores, para que descubriera de quién se trataba. Entre las pistas estaba que, aunque es un gallo de ciudad, mantiene la esencia del pueblo. Al inicio del video Moisés Muñoz apareció frente a un letrero de Morelia, ciudad donde nació el 1 de febrero de 1980.

"Dicen que los gallos no podemos volar muy lejos, pero eso no es verdad, yo puedo volar tan lejos como cualquier otra ave, como una paloma o como un avión, pero el destino lo pongo yo", comentó el ex futbolista.

Sobre el escenario de este nuevo reality de Televisa, interpretó el tema "El color de tus ojos" de Banda MS, sorprendiendo no solo al panel de investigadores, sino a todo el público.

Los investigadores llegaron a esta conclusión, sobre quién estaba detrás de la máscara del gallo:

Yuri - Gerardo Ortíz.

Carlos Rivera - El Komander.

Consuelo Duval - Pablo Montero.

Adrián Uribe - Jaime Camil.

Al final se llevaron una grata sorpresa al descubrir que se trataba de Moisés Muñoz, quien hizo su debut en la primera división en Monarcas Morelia en septiembre de 1999 y después se sumó al club América, por ello es que viajó a muchos lugares.

Tras quedar con Zorro en la zona de riesgo, Gallo solo consiguió un voto de los investigadores y tuvo que revelar su identidad a los televidentes