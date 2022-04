Molestan a William Valdés, de VLA, rumores sobre sus preferencias: "Tratan de dañar mi imagen"

México. El conductor de televisión William Valdés, quien participa en el programa Venga la Alegría, se molesta tras enterarse de rumores respecto a sus preferencias: "Tratan de dañar mi imagen...", dice en YouTube.

A través de su canal de YouTube, William Valdés, originario de Cuba y quien radica en México desde varios años atrás, se molesta porque lo cuestionan sobre su orientación sexual y rumores de que habría usado una app de ligue para buscar una pareja hombre.

William menciona que desde su llegada a México ha tenido que lidiar con algunos medios de comunicación, puesto que se centran en su vida privada y quieren saber más de lo que él quiere decir.

William Valdés. Foto de Instagram

“Han tratado de desvalorizar mi trabajo, de dañar mi imagen y no entiendo por qué. Estas personas que escriben estos encabezados yo no los conozco, nunca les he hecho nada y me pregunto por qué querrán dañarme", menciona en YouTube.

William, conductor de Venga la Alegría, destaca que la gente que se le acerca y en ocasiones con la que convive lo cuestionan respecto a cuál es su sexualidad y él en ocasiones ha contestado:

":¿qué pu*** te importa? Mi sexualidad es mía porque yo la vivo y he decidido no hablar de ella, sea bisexual, se no binario, sea heterosexual, sea gay… no les importa”, aclara.

Leer más: Aislinn Derbez hace llorar a su papá tras hacerle fuerte reclamo sobre su niñez

Y William niega tajantemente que busque pareja en alguna plataforma: "el día que yo quiera hablar de mi sexualidad lo voy hacer porque yo quiero, no porque gentuza como esta decida por mí”, aclara también.