Molotov asegura que "P*t*" es himno LGBT+; Christian Chávez expresó: "esa canción no me representa"

La banda mexicana de rock Molotov aseguró durante una entrevista para Europa Press, que la canción "P*t*" que incluyeron en su álbum "¿Dónde jugarán las niñas?" (lanzado en 1997), era un himno de la comunidad LGBT+. Al respecto, el actor y cantante Christian Chávez, integrante de RBD, reaccionó al respecto y habló sobre los crímenes de odio hacia la comunidad.

"No nos arrepentimos de la canción, hay que entender el contexto y el uso de las palabras en México, allí se ha convertido en un himno, si tú estás orgulloso de ser quién eres, no hay que sentirse ofendido", expresó Randy Ebright, baterista de Molotov.

Cabe resaltar que tanto la palabra usada como título de esta canción y la frase "matarile al maricón", han causado mucho daño a la comunidad LGTB+.

Mediante un video que compartió en sus redes sociales, Christian Chávez dejó muy en claro que la canción "P*t*" no era un himno de la comunidad. "¡No señores, no se equivoquen!".

Yo en lo personal fui violentado no solamente física sino verbalmente, varias veces.

El integrante de RBD mencionó que si se puede reivindicar una canción, pero este tema musical en particular, no se puede decir que es un tema de la comunidad, "porque es un tema que le dolió mucho tiempo a la comunidad, muchas personas que han muerto en crímenes de odio la última palabra que escucharon fue esa".

Christian Chávez reiteró que "esa canción no es de mi comunidad, esa canción no me representa, generó mucho odio durante mucho tiempo".

El actor y cantante, de 38 años de edad y originario de Reynosa, estado de Tamaulipas, México, manifestó que no importa si se sacó de contexto la palabra y tampoco importa en este caso, como se toma cada uno la palabra, "lo que si importa es el impacto de violencia que generó hacia una minoría".

Los seguidores de Christian respaldaron su postura. "Totalmente de acuerdo, es denigrante y peyorativa. Nunca sería un himno gay ni tampoco algo agradable para nosotros, cuando en mi caso, como dices, en los primeros acordes ya sabía lo que venía", comentó uno de sus fans.