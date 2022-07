Molotov le responde a Christian Chávez por sus críticas a la polémica canción 'P*t*'

Esta no es la primera vez que Molotov atraviesa una polémica , pues la banda mexicana ha estado en controversias desde sus inicios, siendo una de las más recientes, la portada de su disco "¿Dónde jugarán las niñas?", la cual, presuntamente, haría alusión al abuso infantil .

Christian Chávez recibió un fuerte apoyo de parte de la comunidad LGBT+, quienes concordaron con su opinión y comenzaron a externar sus opiniones y experiencias al respecto, concluyendo en que, definitivamente, no es uno de sus himnos.

Hay que entender el contexto y el uso de las palabras en México. Allí se ha convertido en un himno. Si tú estás orgulloso de ser quien eres, no hay que sentirse ofendido", señaló para Europa Press.

Luego de las declaraciones, Randy Ebright , el baterista de Molotov , ha respondido, asegurando que la banda mexicana no se arrepiente de haber compuesto dicha canción y pidió entender al artista y a todos sus detractores a entender el contexto en el que fue escrita.

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.