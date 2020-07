Molotov se vuelve tendencia por su disco: ¿Y donde jugarán las niñas?

México. El grupo Molotov, banda mexicana de rock formada en 1995 y conformada por Micky Huidobro, Tito Fuentes, Randy Ebright y Paco Ayala, se coloca en tendencias en Twitter en la tarde de este jueves 23 de julio (2020) gracias a que un usuario pregunta respecto a su disco "¿Dónde jugarán las niñas?" que cuál sería la reacción del público si se publicara en estos días. La pregunta llama tanto la atención que de inmediato se hace tendencia.

Cuando el usuario se refiere con su pregunta a cómo reaccionaría el público al ver estos días publicado "¿Dónde jugarán las niñas?" llama "generación de cristal" al público de ahora. “¿Ustedes se imaginan lo que pasaría si este disco hubiera sido publicado en esta época de la generación de cristal?”, señala el internauta.

Y el comentario del internauta se vuelve viral en la aplicación móvil y con ello genera diversas opiniónes, entre ellas que el disco no sería bien recibido, mientras que otros solamente comparten la interrogante. El disco citado fue dado a conocer por Molotov en julio de 1997 y generó controversia por el contenido de sus letras y sobre todo de la portada, en donde aparece una joven en minifalda y enseñando sus piernas y su pantaleta. La portada es verdaderamente provocativa.

Y algunos tuiteros se manifiestan molestos lo escrito anteriormente y hasta piden cancelar a la banda de rock por dicho disco y recordaron que causó mucha polémica debido a los temas que contenían letras holgazanas y groseras. Mientras que unos cibernautas atacan a Molotov, otros los defienden y califican a "¿Dónde jugarán las niñas?" como una joya del rock en español.

“Gimme The Power”, “Puto”, “Que no te haga bobo Jacobo”, "Gimme The Power" y "Que no te haga bobo Jacobo" son algunas de las canciones que se incluyen en "¿Dónde jugarán las niñas?" y fue muy bien recibido por el público, a tal grado de que varias de sus canciones llegaron a los primeros lugares de popularidad en México, Estados Unidos y otros países. Varias de sus canciones llamaron en gran parte la atención porque son crítica social y política del gobierno mexicano y causaron mucha polémica.

Según datos en Wikipedia, el disco obtuvo una nominación como "Mejor álbum de rock latino/alternativo" en los premios Grammy Latino de 1998, además logró vender más de 400 mil copias en México entre 1997 y 1998. Hasta el año 2000, sus ventas excedían el millón de copias. El éxito de este disco fue inesperado y sorprendió a los integrantes de Molotov, quienes alcanzaron rápidamente mucha popularidad.

Molotov siempre en medio de la polémica

El grupo Molotov siempre se ha visto envuelto en polémica en diversas ocasiones, una de ellas precisamente y de las más recordadas, es cuando lanzó el disco citado anteriormente. Debido a la portada del mismo se tuvo que retirar de las tiendas de discos por ser considerado ofensivo a la moral en México en aquellos años, y también se recuerda que su tema "Puto" fue claificado por grupos defensores de la comunidad LGBT como una canción homofóbica.

La canción la vamos a tener explicar toda la vida y su contexto. No somos homofóbicos para nada", reveló Fuentes (uno de sus integrantes)a la prensa en una de sus visitas a España, de acuerdo a señalamiento del portal Chicago Tribune.

Molotov es un grupo que siempre se ha mantenido vigente en la música. En abri de 2018 grabó un recital acústico transmitido en por la cadena televisiva MTV Latinoamérica y fue publicado el 24 de agosto de 2018 con el nombre de MTV Unplugged: El Desconecte, el segundo álbum en vivo y el octavo álbum de la banda. De este álbum, se desprendieron algunos sencillos, como "Gimme The Power", "Frijolero" y el inédito "Dreamers".





