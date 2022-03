¡Momento histórico! El discurso de Troy Kotsur, primer actor sordo en ganar un Premio Óscar (VIDEO)

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas galardonó a Troy Kotsur con el Premio Óscar a "Mejor acto de reparto", por su extraordinaria participación en la película "CODA", la cual se ganó el máximo honor de la noche, "Mejor película", y el premio en la categoría "Mejor guion adaptado". La ceremonia más importante de la industria cinematográfica, se llevó cabo este fin de semana en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, Estados Unidos.

Cabe resaltar que con este triunfo, el histrión estadounidense Troy Kotsur es el primer actor sordo en ganar un Premio Óscar, en los 94 años que La Academia lleva entregando estos galardones a lo mejor del cine.

"Es increíble, no puedo crear que esté aquí, gracias por reconocer mi trabajo, es extraordinario que nuestra película haya llegado a todo el mundo", expresó Troy Kotsur en un emotivo discurso con lenguaje de señas.

El actor, de 53 años de edad y originario de Mesa, una ciudad ubicada en el condado de Maricopa, en Arizona, Estados Unidos, recordó que el elenco de "CODA" fue invitado a la Casa Blanca, donde tuvo la oportunidad de conocer al Presidente Joe Biden y a su esposa, "traté de enseñarles groserías, pero me dijeron que me debía portar bien, así que no se preocupen, no voy a hacer esto tampoco", expresó a manera de broma.

Quiero agradecer el premio a todos los que me han dado una oportunidad y un escenario donde desarrollar mi arte.

Mencionó que su padre fue el mejor de la familia hablando lenguaje de señas, pero lamentablemente sufrió un accidente automovilístico, que lo dejó paralizado del cuello hacia abajo, "y ya no podía hacer lenguaje de señas, papá aprendí mucho de ti, siempre te voy a amar y tú eres mi héroe".

Troy Kotsur orgulloso de su triunfo en los Premios Óscar. Foto: Robyn Beck / AFP

En "CODA" (acrónimo en inglés de "hijo/a de padres sordos"), una comedia dramática de Apple +, interpreta a Frank Rossi, un pescador sordo que lucha por relacionarse con su hija adolescente, Ruby, el único miembro oyente de su familia.

La joven ayuda a sus padres y a su hermano, todos sordos, en el negocio familiar. En la escuela, se une al club del coro, donde se siente atraída por su compañero de dúo y descubre su pasión por el canto. Su director de coro, interpretado por el actor mexicano Eugenio Derbez, la anima a considerar la posibilidad de estudiar música, y ella tiene que decidir entre ayudar a su familia y perseguir su objetivo.

Troy Kotsur viendo como su nombre es escrito en su merecido premio. Foto: Valerie Macon / AFP

Tras ganar el Premio Óscar, el actor Troy Kotsur agradeció a su esposa, hija y a todo su pueblo en Arizona. "Solo quiero decir que esto está dedicado a la comunidad de sordos y a la de CODA, este es nuestro momento. A mi mamá, mi papá, mi hermano, no están aquí está noche, pero mírenme, lo logré".

Troy recibió la estatuilla de manos de la actriz surcoreana Youn Yuh-jung, ganadora del Óscar como "Mejor actriz de reparto" en la gala del año pasado. Anunció una parte premio en lenguaje de señas y después, sostuvo el galardón para que el actor diera su discurso usando sus manos.