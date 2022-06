Mon Laferte confiesa que vendía marihuana en la escuela

Afortunadamente, su problemático pasado como estudiante no fue un impedimento para comenzar una carrera en el mundo artístico ni para convertirse en una de las cantautoras más reconocidas y premiadas de Latinoamérica.

Yo guardaba los churros en los calcetines y andaba con un candado amarrado a la bota por si me hacían algo para defenderme, dar patadas. Era horrible, era una chamaca rebelde", relató.

Por dicha razón decidieron cambiarla de escuela, una exclusiva de mujeres en donde, según contó, sólo aceptaban a jovencitas que no tuvieran cabida en otras instituciones, lugar en el que decidió hacerse respetar y lo mejor para ello era hacerse amiga de la chica más ruda de la escuela, quien ya tenía 25 años en ese momento.

Pero antes de lograr convertirse en una gran exponente de la música en español, Mon Laferte reveló que fue una estudiante muy rebelde , pues no sentía afinidad por la escuela, por lo que era una alumna desorganizada e indisciplinada, incluso, prefería saltarse las clases.

