Mónica Dossetti no ha denunciado a su hermano tras agresión; podrían ponerle brazalete de emergencia

Aunque no hay una denuncia, Uriel Carmona Gándara analiza ponerle un brazalete de emergencia a Mónica Dossetti, mientras se llevan a cabo las investigaciones .

"Ella tiene un padecimiento delicado, no presentaba lesiones recientes, no se encontraba herida ni lesionada", mencionó el Fiscal en la entrevista antes mencionada. "Es un lugar bastante digno en el que ella habita, encontramos las cosas en paz, había buena comunicación en la familia".

Asimismo, Uriel Carmona Gándara compartió que durante su charla con la ex actriz de telenovelas Mónica Dossetti, manifestó estar "contenta" y que su hermano la cuidaba, sin embargo, unos especialistas evaluarán su estado psicológico y físico .

De acuerdo con las primeras investigaciones, esta agresión ocurrió hace cuatro meses. José Dossetti explicó a las autoridades correspondientes, que tienen momentos difíciles, como cualquier familia, "y que ese día no fue la excepción".

Él la explicación que da es que tuvo alguna ingesta de algún medicamento que lo alteró en su conducta, en sus nervios. Vamos a practicarle los análisis forenses de toxicología para deslindar responsabilidades y no vamos a permitir que haya un maltrato.

En una entrevista para el programa "Ventaneando" de TV Azteca, Uriel Carmona Gándara , Fiscal del estado de Morelos , informó que, hasta el momento, no hay una denuncia de parte de Mónica Dossetti en contra de su hermano y que se abrió una carpeta de investigación para encontrar o descartar indicios de un posible feminicidio .

"Yo también me quiero morir", expresó José Dossetti cuando ahorcaba a su hermana, quien le responde: "te quieres morir tú, yo no", mientras trataba de defenderse.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

