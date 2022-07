Mónica Dossetti, quien padece esclerosis múltiple, podría regresar a las telenovelas con Juan Osorio

Hace más de 10 años, la actriz mexicana Mónica Dossetti fue diagnosticada con esclerosis múltiple, una enfermedad autoinmunitaria que afecta el cerebro y la médula espinal (sistema nervioso central). Es causada por el daño a la vaina de mielina; esta vaina es la cubierta protectora que rodea las neuronas. Cuando esta cubierta de los nervios se daña, los impulsos nerviosos disminuyen o se detienen.

Debido a su enfermedad, se vio obligada a dejar la actuación, siendo "Soy tu dueña", protagonizada por Lucero y Fernando Colunga, la última telenovela en la que participó. Durante su carrera artística, también actuó en melodramas como "Volver a empezar", "El premio mayor", "Cómplices al rescate", "Velo de novia", "Atrévete a soñar" y otras.

Mónica Dossetti, de 56 años de edad, podría regresar a las telenovelas, de la mano del productor de televisión Juan Osorio.

Me encantaría y si Dios me lo permite, siempre pienso en eso (en ayudar a los demás). Tenemos que ver que el personaje le vaya, y las facilidades y todo funcione.

El ex esposo de la vedette cubana Niurka Marcos, madre de su hijo Emilio Osorio, mencionó que se puede lograr que Mónica vuelva a los foros de grabación, pues siempre ha tenido el apoyo de Televisa, "mis jefes confían mucho en mí y siempre damos esos pasos".

Asimismo, Juan Osorio dijo que cuando un actor no tiene trabajo, cae en una fuerte depresión. "Vienen estos momentos de depresión cuando no tienes trabajo, no estás activo, eso afecta mucho al actor porque no es fácil".

Recordemos que hace unas semanas, el nombre de Mónica Dossetti volvió a los titulares de la prensa de espectáculos, tras darse a conocer en redes sociales, un video donde se muestra cuando su hermana, el director de escena José Dossetti, intenta estrangularla luego de una discusión, ocurrido en su hogar en Tepoztlán, estado de Morelos, México.

Uriel Carmona Gándara, Fiscal del Estado de Morelos, informó que José Dossetti, podría ser acusado de tentativa de feminicidio.

"Eso es algo que se tiene que definir en el Ministerio Público, nosotros no vamos a descartar que sea una tentativa de feminicidio, por eso es muy importante las declaraciones que se están recabando", manifestó Uriel Carmona Gándara, en entrevista con varios medios de comunicación.