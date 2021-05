Mónica Naranjo editará en vinilo sus discos Puro Minage y Chicas malas

México. La discográfica de Mónica Naranjo lanzará el 21 de mayo ediciones especiales de dos de sus álbumes, Minage (2000) y Chicas malas (2001), al cumplirse veinte años de su lanzamiento.

En el primer caso, el material que verá la luz como CD es Puro Minage, su emblemático homenaje a la diva italiana Mina, con todas las canciones del proyecto original, como Sobreviviré, y dos nuevas grabaciones: Llévate ahora (Portati vía) y Amore, en colaboración con Nek.

Esta edición estaba hasta ahora disponible tan solo como parte del box set 'Minage 20 Aniversario", publicado recientemente.

El 21 de mayo se lanzará también en formato vinilo 'Chicas malas', en una edición "picture disc" (con la misma imagen creada por Jaume de Laiguana para la portada, grabada sobre el acetato).

Como bien saben sus seguidores, se trata de dos discos en los extremos de la carrera de la compositora e intérprete catalana: por un lado, su trabajo favorito como tributo a su artista preferida, 'Minage' y, por otro, la grabación de la que ha renegado desde su lanzamiento.

Que a mí no me guste no quiere decir que a la gente tampoco", justificaba en una entrevista con Efe acerca de la inclusión de temas de este álbum en el recopilatorio 'Reinaissance' (2019).