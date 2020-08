Mónica Noguera sabe lucir un bikini a los 49 años sin caer en lo vulgar y grotesco

Mónica Noguera de 49 años sabe que mantenerse saludable y sexy es indispensable para cualquier artista, es por eso que la conductora siempre trata de mantener esa bella figura que la ha caracterizado desde que la vimos en Al Fin de Semana hace varios años donde era la presentadora titular.

Aunque muchos no lo crean Mónica Noguera sigue manteniendo esa figura de diosa, prueba de ello fue la foto que compartió hace unas horas en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 240 mil seguidores, quienes la siguen en todas sus aventuras algo que siempre la ha caracterizado en el mundo de la farándula.

En la imagen aparece Mónica Noguera de espaldas con un bikini en color café, con el cual se puede apreciar su bien trabajado cuerpo con el cual causa emoción entre sus fans, quienes le mandaron varios mensajes coquetos por lo bien que luce la bella mujer que en la década de los noventa era el sueño dorado de cualquiera, aunque Mónica Noguera siempre ha sido una mujer de respeto.

Mónica Noguera con su tremendo cuerpazo/Instagram

"Tan Bella Monica y anduvo con Memo del bosque y Fer de Mana que están FEISIMOS. La Bella y las Bestias", "Una de las mujeres más hermosas de México, tiene clase y súper educada", "Físicamente ella es más bonita, y se nota una mujer inteligencia intelectual y emocionalmente... A veces los hombres se arrepienten seguro es el caso", "Esta mujer está guapísima. Tiene un carisma.... una personalidad hermosa... y la verdad que se me afigura a Jennifer Aniston", le escriben en redes a Mónica Noguera por la belleza que se carga.

Mónica Noguera siempre ha reflejado elegancia/Instagram

Otra de las cosas por las que Mónica Noguera es elogiada, es por su manera de vestir, ya que cuando la vemos en el programa de espectáculos De Primera Mano, siempre trata de verse radiante con sus outfits con los cuales engancha a cualquiera, ya que se le ven espectaculares a la mujer quien muchas veces ha modelado para diversas entrevistas.

Mónica Noguera tiene tremenda belleza y su rostro es lo primera que cautiva/Instagram

Por si fuera poco Mónica Noguera es admirada por ser una mujer alejada de los escándalos, prueba de ello fue cuando terminó con Memo del Bosque, quien de inmediato se enamoró de la mejor amiga de Mónica Noguera, la también presentadora Vica Andrade, aunque lejos de hablar de ellos Mónica Noguera siempre ha dicho que no tiene ningún problema con el matrimonio, incluso hoy en día son sus amigos.

"Vica se vuelve muy amiga de los dos vi que era muy amiga mía al igual que Paula (...) la situación fue esta yo termino con Guillermo, ella en un momento quiere como amiga de los dos, en un momento creo que ella se empieza a involucrar mucho hablando conmigo, hablando con Memo es cuestión de amistad y ella quiere tratar de volvernos a unir ellos se enamoraron cuando Memo y yo ya no teníamos nada absolutamente nada que ver...", dijo Mónica en El Minuto Que Cambió Mi Vida.

Muchas mujeres desearían vestirse como Mónica Noguera/Instagram

Para los que no saben Mónica Noguera estuvo muy de moda hace unos meses, esto después de que Lupillo Rivera se interesara en ella, ya que el cantante le mandó al programa De Primera Mano, un enorme arreglo floral, por lo que se empezó a especular sobre la nueva conquista de Lupillo Rivera, pero ella no le hizo caso pues lo considera un amigo más.

Algo que muchos internautas no saben es que la maternidad no se le dio del todo a Mónica Noguera y es que no puede embarazarse, pero ella tiene una sobrina por parte de su hermana Ale a quien considera su hija, por lo que está muy feliz de tenerla con ella, algo que sin duda alguna le ha dado la sensación de experimentar como es ser madre.

Hoy es cumpleaños de mi bebé @lucianaformaa gracias mi amor por hacerme mamá hace 19 años !! Saliste hermosa de la panza de Ale mi hermana y te volviste también mi hija desde ese maravilloso momento Feliz Cumple amor!!!, le escribe a su bella sobrina a quien ve como su hija.

Mónica Noguera con su bella sobrina/Instagram

