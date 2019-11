Monique Cardona y el millonario desfalco a su padrastro José José

Paulina Mondragón, quien asegura haber sido una amiga muy cercana a José José (hasta el día que su hija Sarita Sosa se lo llevó a Miami, Florida), hizo una serie de fuertes revelaciones a Pati Chapoy, mismas que han sido dadas a conocer en el programa Ventaneando de Televisión Azteca, como parte del segmento "Expediente José José".

Entre varios temas, Paulina Mondragón aseguró que José José había sido victima de un fraude a manos de su hijastra Monique Cardona (hija de Sara Salazar), quien le robó 4 millones de dolares, que correspondían a todos los ahorros que tenía el "Príncipe de la Canción" para solventar los gastos de su vejez.

La supuesta amiga íntima de José José, le pidió al cantante que le quitara el poder que Monique Cardona tenía sobre sus cuentas, y que fuera él mismo quien las administrara.

En una ocasión José José le habló a Paulina para verse; al llegar al lugar donde se citaron, ella encontró cabizbajo, al preguntarle qué tenía, el intérprete le respondió:

Monique me robó el dinero, todo.

Según "El Príncipe de la Canción" le dijo que de los 4 millones de dólares, dos millones fueron depositados en una cuenta de la mamá de su esposa Sara Salazar y los otros dos millones de dólares, no tenía idea dónde estaban.

Por otra parte, Paulina Mondragón afirma que Sara Salazar estuvo envenenando a José José. Él le contó contó que Sara Salazar le daba pastillas para adelgazar, "estaba en los huesos, le dije '¿qué te paso?', me dice 'Sara me dio unas pastillas para adelgazar y me comieron los músculos’. Le dijem '¿y por que te las tomaste?’ y dice, 'porque ella dice que gordo yo no vendo'".

"El Príncipe de la Canción" se propuso a ganar peso, pero su desnutrición estaba tan avanzada que no podía caminar. Luego fue a Miami a realizarse unos exámenes, donde descubrió que estaba siendo envenenado.