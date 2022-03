Además, se esperan grandes cifras detrás de la nueva película de la saga, esto para un contenido de calidad. Cabe destacar que la película Godzilla vs Kong logró una cifra de nada más y nada menos que de 486 millones de dólares, misma que se intenta superar con su secuela.

MonsterVerse: Arrancan planes para secuela Godzilla vs Kong

De acuerdo con Variety , la continuación de Godzilla vs Kong , dirigida por Adam Wingard, comenzará su fase de fotografía principal este mismo 2022 en Gold Coast, Queensland, y otras zonas de Australia, convirtiéndose así en la tercera película del MonsterVerse grabada en el país, luego de Kong: La isla calavera y la famosa batalla.

Estados Unidos.- El año pasado el cine fue testigo de una de las peleas más icónicas de todos los tiempos, la de Godzilla contra Kong , y logró atraer a un gran número de espectadores. A casi un año de aquella batalla, se ha dado a conocer que el MonsterVerse sigue en crecimiento, pues ya se trabaja en una secuela de Godzilla vs Kong .

