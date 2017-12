Montero "se compromete" con famosa productora

Pablo Montero forma parte de la serie que hablará de la vida de Silvia Pinal, la cual es producida por Carla Estrada. En entrevista con "Ventaneando", ella cuenta que confió en su palabra cuando le prometió que podía confiar en él.

"Se lo dije: 'voy a confiar en ti'; él empezó conmigo en televisión, y antes le pregunté: '¿puedo confiar en ti?', y me contestó que sí...", y yo creo en la palabra de la gente."

Pablo Montero se ha ganado "fama" de irresponsable en distintos proyectos de televisión, uno de ellos "El vuelo del águila", telenovela que se transmitió durante 2017 y de la cual fue despedido por su productora, debido a que no llegó un día a su llamado para trabajar.

Montero interpretará en la serie de Pinal a Gustavo Alatriste, quien fuera uno de los más grandes amores de ella, y padre de Viridiana, quien murió en los años 80 en un accidente automovilístico.

El personaje que hará Montero era originalmente para Julián Gil, pero debido a compromisos personales y profesionales no pudo aceptarlo, destaca Estrada.

¿Y qué dice Montero?

Pablo Montero, sobre la caracterización que hará de Alatriste en dicho proyecto, destaca:

"Es un personaje completo y complejo. Es difícil, porque sé que se trata del hombre que fue el amor de la vida de Silvia Pinal."

La entrevista a partir de 35 minutos aquí; y a partir de 37 minutos, Montero da su opinión al respecto:

Pablo Montero, así responde ante acusación de acoso sexual.

Rubí Mendívil, exintegrante de La Academia de Televisión Azteca, señaló hace unos días que el cantante Pablo Montero la acosó sexualmente, y ella como pudo, logró evadir a sus propuestas indecorosas.

A través de un mensaje de texto, el cual envía Montero al periodista Gustavo Adolfo Infante, titular del programa "De primera mano", responde a los señalamientos de la joven de esta manera:

"No la conozo, está muy chafa el asunto y no le tomaré importancia...".

Lo que Rubí declaró...

Rubí Mendivil, exintegrante del reality show La Academia de Televisión Azteca, da a conocer que el cantante Pablo Montero la estuvo acosando sexualmente y quiso abusar de ella años atrás.

Montero se aprovecha de su posición, señala indignada.

El cantante del regional mexicano sería el nuevo famoso involucrado en una acusación de acoso sexual, pues de acuerdo a la versión de la ex académica Rubí Mendivil, el cantante intentó abusar de ella cuando recién abandonó el reality.

De acuerdo a un diario en México, fue la propia Rubí quien dio a conocer este hecho durante una entrevista en la que afirmó que Montero se aprovecha de su posición para abusar de las jóvenes que tienen el sueño de ser unas cantantes reconocidas.

“Cuando yo salí de La Academia me vine a vivir acá a la Ciudad de México y comencé a trabajar en un restaurante, mismo donde Pablo me vio y me mandó a su chofer para invitarme a una cita de trabajo, era para hacer votos en su show y le di mi número, porque yo tenía la esperanza de trabajar. Entonces el chofer me invitó a una reunión de trabajo en un restaurante donde estuvo Pablo y al llegar no fue así”, explicó.

Posteriormente, Mendivil relató el incómodo momento que vivió junto al cantante y actor.

“Me pidió que me sentara al lado de su amigo (el chofer) y hablaba como con la boca cerrada, como si se estuviera escondiendo y de repente empezó a hablar de otras cosas y me empezó a tocar la pierna y con su pie empezaba a acariciarme, obvio me sentía incómoda, tenía 20 años y no sabía cómo actuar”.

La ex académica afirmó que a Pablo le gusta aprovecharse de las chicas de provincia. Y ante la situación que enfrentó con el intérprete de "Piquito de oro", ella le dijo que se tenía que ir a su casa, y él se ofreció a llevarla.

"Me subí a su camioneta y durante el trayecto seguían sin hablar de trabajo y me miraba raro, al llegar a mi casa me bajé de la camioneta y de repente se bajó y me quiso besar a la fuerza, cuando pasó eso, le di una bofetada y me dijo que así le gustaban”. Finalmente, la cantante expresó lo molesta que se encuentra por el hecho, pues Montero se burló de sus sueños profesionales.

“Utiliza su fama para aprovecharse. A mí lo que me enoja es que se haya burlado de mis sueños, ¿por qué me dijo que me citaba para que yo trabajara con él cuando buscaba otra cosa? Seguro él pensó que como era una niña, caería en su estrategia. Qué triste es buscar placer y no talento”.

Laura Bozzo arremete contra los que la llaman "momia".

Hace unas semanas reveló que una cirugía casi le arrebata la vida

"Con la edad, si no te retocas estás arruinada. Cualquier problema que tengo para Colombia me voy, a Medellín o a Calí, que también tienen muy buenos médicos", reveló la conductora Laura Bozzo.

Recordemos que una cirugía estética casi le arrebata la vida, sin embargo, para ella esa situación no fue impedimento para que viajara a Bogotá.

Además, arremetió contra quienes la han criticado "podrán decirme 'momia', 'fea', 'vieja' pero eso se arregla. En cambio, lo imbécil no se los quita nadie".

Cabe mencionar que algunos medios mencionaron un reencuentro entre Bozzo y Cristian Zuárez y es que según ambos coinciden en que quieren una segunda oportunidad.

El empresario no descartó hablar con su ex pareja con quien compartió alrededor de 17 años, y es que desea aclarar muchas cosas y hasta dejó abierta la posibilidad de volver con la conductora.

Por su parte Laura reveló algo aún más sorprendente ya que también abrió la puerta para volver con Cristian, pero con una condición.

En el programa 'Amor, amor' Bozo mencionó que volvería con Zuárez únicamente si asegura que jamás le fue infiel con otra mujer.

La ahora mexicana reveló lo siguiente:

"Me siento representante de todas las mujeres, siento que tengo una doble responsabilidad. No sólo por mí, sino para muchas mujeres soy un ejemplo. Yo tengo que estar muy segura de que no pasó nada realmente y de que la relación será estable". Cabe mencionar que Laura lo botó tras enterarse de su infidelidad con Adriana Amiel, y hasta se mencionó que ya se habían casado.

Recordemos que Laura había declarado que no quería saber nada del empresario e incluso se puso violenta con los medios de comunicación tras cuestionarla.

Al mismo tiempo reveló que la infidelidad es tener sexo con otra persona y reconoció que aún le guarda cariño al argentino.

"Es complicado. Tengo que decidir de aquí para lo que me queda de vida y la verdad todavía no lo tengo claro. Después de 17 años, tú no puedes decir ya no lo quiero, ya no lo amo", reveló.

Mientras tanto hace un tiempo Zuárez reveló para el programa Hoy, que jamás le fue infiel a Laura y todo fue un mal entendido.

LAURA BOZZO LLENA DE FELICIDAD.

La controversial Laura Bozzo, anunció a través de las redes sociales que por fin recibió la naturalización como ciudadana mexicana.

En su Tiwtter la originaria de Perú tuiteo lo siguiente "Gracias a Dios por este regalo soy la peruana más mexicana".

En Univisión la conductora reveló lo siguiente "Estoy feliz, muy emocionada después de muchos años ya tengo en mi poder la carta de naturalización que me declara como ciudadana mexicana.

DECLARACIONES

La conductora de televisión Laura Bozzo ofrece una entrevista a Univisión, y en ella, entre otras cosas cuenta que sigue sin poder entrar a Estados Unidos y dice si es verdad que ya no hará más televisión.

En parte, dice a la reportera, el problema comienza cuando enfrenta una acusación en 2002, por supuesta corrupción. Eso, en parte, provocó que le cancelaran su visa.