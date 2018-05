Montserrat Oliver cuenta detalles de la filtración de sus fotos

La conductora Montserrat Oliver habló por primera vez de lo que vivió cuando se filtraron en internet fotos íntimas de ella y su novia, Yaya Kosikova, a finales del año pasado.

En entrevista con Adela Micha en La Saga Live, Montserrat Oliver consideró que es un tema muy complicado, pues ya no se trata sólo de cuidar tus fotos e intimidad, sino de la capacidad con la que cuentan algunas personas para hackear una computadora.

Hay gente que, de verdad, si tú tienes tu celular prendido o tu compu te pueden hasta prender la cámara y verte. La pasé de la fregada porque yo siempre me he cuidado y he cuidado las fotos que he hecho.

"Nunca he ocultado nada, mas tampoco soy muy abierta, ni he mostrado mi intimidad. Entonces que hayan invadido así mi intimidad. Sí estuvo mal a lo mejor tomarme las fotos, eran unas fotos que me tomé con un fotógrafo que quiso tomármelas, ¿y?", manifestó Montserrat Oliver.

La hermosa conductora de televisión consideró que "la moraleja es que a todas las chavitas que hoy en día les da por tomarse fotos y mandarlas en el celular, no se las manden porque entonces al rato las van a sacar en todo su colegio".

Sobre su caso, aseguró que las autoridades no han podido conocer quién fue el responsable de la filtración o la razón por la cual se hizo esto.