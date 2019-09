Montserrat Oliver defiende a Yolanda ante amenazas de muerte

Yolanda Andrade ha recibido amenazas de muerte a raíz de la controversia por la supuesta boda que tuvo hace varios años con la actriz Verónica Castro. Sin embargo la conductora de televisión originaria de Culiacán, Sinaloa no está sola y su gran amiga Montserrat Oliver, ha salido en su defensa.

Ante varios de medios de comunicación que la esperaban a las afueras de XEW, Montserrat Oliver manifestó: "sinceramente la gente no debería de tener ese poder de amenazar, de juzgar cuando no saben cómo está el asunto. Las realidades son nada más de las personas que las vivieron, que se callen y no se metan, y mejor rieguen amor porque todo se regresa”.

Pero no fue la única en defender a Yolanda Andrade, Fabiola Campomanes quien acompañaba a Montse, no dudó en comentar: "yo no hablo de la vida de mis amigas, entonces, no me gusta que me pregunten acerca de qué pasa con su vida o qué pasa, yo para mis amigas siempre voy a estar a nivel personal, siempre voy a estar para ellas, de que yo hable o yo te haga una opinión, no tengo nada qué decirte”.

Fabiola Campomanes y Montserrat Oliver bromearon sobre la posibilidad que ellas también hayan tenido una boda simbólica hace años.

Por otra parte la sinaloense Yolanda Andrade aseguró que ha recibido "jugosas" ofertas para que venda las fotografías de su boda con la actriz, sin embargo, mencionó que no haría tal cosa pues lo considera como algo "corriente".

"Lo que en algún momento fue bonito, se convirtió en algo quizás para el otro lado vergonzoso, pero para mí fue importante, para mí sí fue relevante, para mí en ese momento yo sí estaba enamorada", comentó en un encuentro con los medios de comunicación.