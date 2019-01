Montserrat Oliver enseña de más al usar provocativa lencería

La hermosa Montserrat Oliver dejó sin palabras a sus miles de seguidores en Instagram, al compartir una fotografía luciendo una provocativa lencería negra, sin embargo, lo que más llamó la atención es que la ropa al ser de encaje, terminó mostrando de más, uno de sus pezones.

“¿De verdad somos los ‘likes’ que tenemos? ¿eso ‘valemos’ hoy? ¿y si mañana deja de existir Instagram ya no somos nadie?”, escribió Montserrat Oliver en su post a modo de reflexión.

Como era de esperarse, algunos de los seguidores de Montserrat Oliver comenzaron a llenarla de elogios, mientras que otros continuaron con la reflexión que la conductora realizó en su publicación.

“Creo que una respuesta sería crear mentes más fuertes, más que todo en las nuevas generaciones para que no se frustren por no tener un like o por no gustarle a los demás”, escribió uno de los seguidores de Montserrat Oliver en la publicación en Instagram.

Esta no es la primera vez que Montserrat Oliver comparte fotos en lencería en sus redes sociales, pues ya en otras ocasiones lo ha hecho para promocionar la marca de ropa de la que es imagen.