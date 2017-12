Montserrat Oliver lista para el mundial 2018

Monserrat Oliver es una de las artistas que ha sido invitada para formar parte del equipo de Televisa que realizará la cobertura del próximo torneo de fútbol más esperado del año.

Eres un Artista! Me encanta tu trabajo! Felicidades @urielsantanafoto Te Quiero! ❤️ Exposición fotográfica “Latidos de mi tierra” increíble trabajo @urielsantanafoto tributo a San Miguel de Allende @turismosma Una publicación compartida por Montserrat Oliver Grimau (@montserrat33) el 29 de Nov de 2017 a la(s) 9:36 PST



La conductora se encuentra en Moscú, Rusia grabando las primeras cápsulas para promocionar la transmisión que iniciará en el verano de 2018 y no es la primera vez que Montserrat viaja alrededor del mundo para hacer este tipo de proyectos.



Ya preparando las cápsulas para el mundial con mucho cariño y emoción para @televisa_deportes #vamoscontodo #rusia2018 RECUERDEN que yo les enseño las costumbres, creencias y tradiciones tambien ,y hay que respetar..../ Already in Russia preparing with love dedication and hard work the stories for the World Cup, showing another part of Russia. Una publicación compartida por Montserrat Oliver Grimau (@montserrat33) el 4 de Dic de 2017 a la(s) 5:49 PST



A través de su Instagram Stories y de sus imágenes las cuales público en su cuenta personal la conductora ha revelado como ha sido su estadía por allá además de mencionar el fuerte frio en el cual se encuentra ese país, considerado uno de los más grandes del mundo.





Ya en Rusia! #vamoscontodo #mundial2018 Una publicación compartida por Montserrat Oliver Grimau (@montserrat33) el 3 de Dic de 2017 a la(s) 10:05 PST

"Ya preparando las cápsulas para el mundial con mucho cariño y emoción para @televisa_deportes #vamoscontodo #rusia2018", expresó en el pie de su video en el cual aparece conviviendo con un enorme oso.



Cabe mencionar que Montserrat siempre es la encargada de mostrar a quienes siguen el famoso mundial y las diferentes costumbres que se utilizan.

ESTALLA CONTRA MEDIOS

Ciudad de México.- La conductora Montserrat Oliver, ha sido criticada estos últimos meses por su relación sentimental con la modelo Yaya Kosikova, y es que la presentadora de 'Mojoe' se encuentra molesta con algunos paparazzi ya que son los causantes de ventilar su vida privada.

Una publicación compartida por Montserrat Oliver Grimau (@montserrat33) el 12 de Nov de 2017 a la(s) 2:13 PST

"Siempre he sido muy abierta y he tratado de, digo no estoy escondiendo nada nada, nunca he escondido nada, he tratado de respetar obviamente mi vida privada y no exhibirme, pero nunca he escondido nada, entonces si, como ahorita me sorprende que me dicen que estoy en una portada y ni cuenta me había (dado)" añadió la animadora.

Además afirmó ser una persona muy relajada y trata de no ser captada por las cámaras cuando esta fuera de trabajo.

Wedding day! #love #family #mariayandres Una publicación compartida por Montserrat Oliver Grimau (@montserrat33) el 29 de Oct de 2017 a la(s) 6:39 PDT

"Obviamente tratamos de vernos lo mejor posible porque trabajo en eso, pero también tenemos nuestros malos ratos, nuestros malos días, días enfermos, días de malas, días que dices ¡ay no, no quiero foto!" reveló.

Cabe mencionar que Montserrat, no esta en contra de los paparazzi aunque si la forma en que la agarran desprevenida:

#posando #posers #moya Una publicación compartida por Montserrat Oliver Grimau (@montserrat33) el 1 de Dic de 2017 a la(s) 10:26 PST

"Me molestan los paparazzi, dejen de perdida pararme bien, no sé cómo te agarran, ¡es horrible!" finalizó.

LA POLÉMICA DE SU GRAN AMIGA KATE DEL CATILLO

El abogado de Sean Penn hizo llegar una carta a Netflix, donde el actor señaló que la compañia de streaming será responsable si algo le llaga a pasar tras el estreno del documental "El día que conocí a El Chapo", misma donde la actriz Kate del Castillo cuenta el acercamiento que los dos tuvieron con el narcotraficante mexicano.

Thank you @franciscovalle_art for this amazing present! Love skulls!!! Gracias querido #franciscovalleart por este hermoso regalo! ❤️ Una publicación compartida por Kate del Castillo (@katedelcastillo) el 28 de Nov de 2017 a la(s) 12:35 PST

"Por la presente se notifica que habrá sangre en sus manos si esta película causa daños corporales", escribió en la misiva Theodore J. Boutrous Jr., abogado de Penn, según dio a conocer el jueves el diario The New York Times".

#seanpenn #actor #hollywood #jphro #haiti Una publicación compartida por Sean Penn (@seanpennactor) el 8 de May de 2017 a la(s) 2:24 PDT

"Es profundamente decepcionante que Netflix y sus socios hayan optado por ignorar el peligro extremo que están creando",incryó el abogado, tambien exigió cambios en la realización del documental, sin lograr el objetivo la compañia estrenó la pelicula en la plataforma sin ningun cambio alguno.

Con información Quien

