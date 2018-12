Montserrat Oliver narra penosa anécdota de Yolanda Andrade

Podríamos decir que Montserrat Oliver y Yolanda Andrade son el duo dinámico de la televisión mexicana; además de trabajar juntas desde hace varios años, tienen una gran amistad llena de anécdotas de todo tipo.

La bella Montserrat Oliver reveló en una entrevista al programa "De primera mano", que la adicción al alcohol de su amiga Yolanda Andrade les dejó muchas anécdotas penosas y divertidas.

En dicha entrevista, Montserrat Oliver compartió que uno de los momentos que jamás olvidará, fue cuando Yolanda Andrade pensó que estaba muerta durante una borrachera.

Se durmió viendo 'Mariavisión' por estar alcoholizada y no apagó la televisión, de repente, no se podía despertar y oía: ‘ruega por ella' y pensó: 'ya me morí'. Ella lo cuenta más divertido.