Montserrat Oliver recuerda el fracaso que tuvo con su primer matrimonio: "me divorcié virgen"

En una entrevista con Yordi Rosado para su canal de YouTube, la conductora de televisión y modelo mexicana Montserrat Oliver, habló, entre varias, sobre su vida amorosa y sus preferencias sexuales. Antes de su noviazgo con la actriz sinaloense Yolanda Andrade, estuvo casada con un hombre de quien solo se sabe que se llama Henry, es empresario, de origen estadounidense y fue su primer novio.

Montserrat Oliver y Henry fueron novios durante cuatro años y como la idea del matrimonio, se le inculcó desde muy pequeña, contrajo matrimonio con el empresario a los 23 años de edad.

"Hoy en día no lo volvería a hacer a los 23 ni de chiste, te entra el nervio, tenía un pretendiente que me decía: 'si hay duda siempre es no', para mí en mi mente siempre fue para toda la vida, así me criaron".

La boda civil y religiosa se llevó a cabo en su natal Monterrey, estado de Nuevo León, México, y se fueron de luna de miel a Hawái. En su charla con Yordi Rosado, Montserrat Oliver contó que dicha luna de miel, no fue para nada satisfactoria, pues no pudieron consumar el matrimonio.

Llegué nerviosísima a la luna de miel, pero ilusionada, pero cuando llega la noche de bodas, ¡oh sorpresa! Al parecer él también era casto y fue un desastre, no pasó nada.

La pareja vivía en Miami, Florida, Estados Unidos y durante los cuatro años que estuvieron casados, no tuvieron relaciones sexuales.

Montserrat Oliver se casó muy ilusionada, pensando que tendría una historia de amor como las que veía en las películas, viviendo en una linda casa y criando a sus hijos. "Iba a durar para toda la vida. Según yo sí estaba enamorada porque no estaba enamorada de nadie más, no me gustaba nadie más, no tenía que ver con nadie más".

Cuando estaba en trámites del divorcio, por allá a mediados de los 90's, Montserrat Oliver viajó a la Ciudad de México por compromisos laborales y en ese momento, conoció a la también conductora de televisión Yolanda Andrade.

Yolanda Andrade y Montserrat Oliver son mejores amigas. Foto: Instagram @montserrat33

"Conozco a Yolanda, me hizo así (se pasa el dedo por el hombro) y dije: 'nomás falta que sienta con una mujer porque me tienen super mal atendida', me super asusté y huí; ni siquiera había estado con un hombre, por mis circunstancias, me divorcié virgen", manifestó la conductora del programa "Montse & Joe".

Tras su divorcio, la modelo se dio una oportunidad con Yolanda Andrade, sin identificarse por completo como homosexual. Esta relación amorosa duró 10 años. Hoy en día, Montserrat Oliver está casada con la modelo eslovena Yaya Kosikova.