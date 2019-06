Montserrat Oliver revela por qué no salía del clóset

La conductora de televisión Montserrat Oliver, quien conduce el programa "Montse & Joe", junto la sinaloense Yolanda Andrade, revela por qué motivo no se atrevía a salir del clóset y a hablar de sus preferencias sexuales.

A través de un video que publica en Instagram, Montserrat Oliver cuenta que, en gran parte, no se animaba a admitir públicamente sus preferencia sexuales porque no quería "desilucionar" a su familia, especialmente a su señora madre.

Hoy en día ya puede hacerlo libremente, y sin problema alguno, y presumir que lleva cuatro años de feliz relación con Yaya Kosikova, con quien ha tenido oportunidad de viajar por distintos países del mundo.

En el mismo video, Montserrat dice que detesta que la gente etiquete a las personas de acuerdo a su orientación.

Soy Montserrat, primero soy una mujer, ya después ¡ah, by the way (por cierto), soy gay!", dice la famosa conductora, quien también es actriz, modelo y empresaria.

Montserrat le lleva 20 años en edad a Yaya, sin embargo, eso no ha sido inconveniente para que sigan adelante juntas y sostienen una excelente relación de pareja. La pareja habría comenzado su romance en marzo de 2015.

Ambas son muy detallistas, y se recuerda por ejemplo, que a finales de 2017, en la fecha de su aniversario, Yolanda mandó poner un espectacular en Los Ángeles, California, dirigido a Yaya, y decía:

Because No Matter What I'd Still Choose You. I Love You” (Porque sin importar qué, te seguiría eligiendo. Te amo)."