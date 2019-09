Montserrat Oliver rompe el silencio y habla de la boda de Yolanda

Montserrat Oliver ha sido señalada como la responsable de haber difundido en redes sociales, la noticia de la boda simbólica que su gran amiga y ex novia Yolanda Andrade tuvo según con Verónica Castro. La modelo asistió a la premiere de la serie "Monarca" (de Netflix y producida por Salma Hayek), donde aseguró a los medios de comunicación que ella no fue.

Cuando le preguntaron si Yolanda Andrade no le había reclamado por revelar está información, la bella Montserrat Oliver contestó tajantemente: “yo no revelé nada, yo estaba haciendo una entrevista de YouTube, como las que hago en Montse y Joe en camerinos, y ella fue la que se le ocurrió que eso ‘nunca había hecho’, luego dijo que sí. Yo me quedé ‘¿pero con quién?'".

Porque me va a reclamar, me dijo 'eso edítalo', pero siempre dice 'eso edítalo' hasta en Montse y Joe en vivo, es broma de ella.

“Pero no dijo nada y luego empezó todo el rollo; la prensa, esto, el otro y ya, se volvió un despapaye, no sabía que se había casado, la voy a demandar”, comentó.

Así mismo Montserrat Oliver habló sobre toda la controversia que se ha generado entre Verónica Castro y Yolanda Andrade.

“Son dos mujeres muy valiosas con una gran carrera las dos, muy respetadas y que se arreglen, hombre, entre ellas; para qué hacer tanto rollo”.

A mí me extraña que Vero, conociendo el medio artístico hace años y conociendo a Yolanda, porque Yolanda es Yolanda, por qué no le dijo nada.