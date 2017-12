Montserrat y su novia dejan México por un gran motivo

Montserrat Oliver y su novia Yaya fueron invadidas en su privacidad hace unos días, ya que algunas fotografías tomadas entre ellas fueron hackeadas. Tras el escándalo en sus redes sociales, decidieron tomar unas vacaciones en el país natal de Yaya, Eslovaquia.

White XMas! #slovakia Una publicación compartida de Montserrat Oliver Grimau (@montserrat33) el Dic 27, 2017 at 11:18 PST



La pareja denunció la publicación de varias fotos privadas de ellas, sosteniendo relaciones sexuales, las cuales fueron robadas por hackers, incluso las autoridades de la CDMX iniciaron una investigación sobre esta violación a la privacidad de las dos mujeres.



Por tal escándalo, según La Botana, Oliver y Kosikova decidieron festejar estas fiestas decembrinas en el país de Yaya para alejarse de tal escándalo de los medios mexicanos.

#slovakia #family #snow Una publicación compartida de Montserrat Oliver Grimau (@montserrat33) el Dic 26, 2017 at 8:45 PST

Ante esta intempestiva salida, modelo y conductora comenzaron a publicar fotos en su cuenta de Instagram de su viaje al nevado país, así como resaltado su amor.

Lo que sucedió días atrás:

Filtran imágenes íntimas de Montserrat Oliver y su novia.

A través de redes sociales se dio a conocer una serie de fotografías de Montserrat Oliver y Yaya Kosikova en situación comprometedora.

Dichas imágenes muestran a las modelos en el acto íntimo, lo que causó revuelo entre los cibernautas.

Ante la rápida difusión de la imágenes, la presentadora mexicana emitió un mensaje en su cuenta de Instagram, en el que solicitó el apoyo para detener su viralización.

“Me siento profundamente triste, dolida y vulneraba por el hackeo de imágenes íntimas que están ahora circulando en redes sociales. Me sumo a las mujeres que en las últimas semanas han denunciado acoso y abuso de género…

Missing this gorgeous girl! ♥️�� Una publicación compartida por Montserrat Oliver Grimau (@montserrat33) el May 31, 2017 at 7:31 PDT

Me duele que después de 30 años de carrera intachable y labor altruista sólo se quiera mirar mi intimidad. Les pido su ayuda para parar la viralización de estas imágenes”.

Seguidores de Oliver le enviaron mensajes de aliento ante las polémicas postales “Tienes todo mi apoyo! Todos te admiramos y queremos¨, “Un fregona como tú puede con eso y más”, fueron sólo algunos comentarios de apoyo.

Montserrat Oliver y Yaya narran como surgió su amor.

Montserrat Oliver y Yaya Kosikova usualmente comparten imágenes de sus viajes o de algún evento al que asisten juntas en sus redes sociales, pero por primera vez ambas revelaron cómo se conocieron.

En su cuenta oficial en Instagram, Montse detalló que la primera vez que vio a Yaya, fue en Nueva York por un proyecto que tenían en común en pro de los animales.

looking forward to the future �� Una publicación compartida por Yaya Kosikova (@yayakosikova) el Jun 24, 2017 at 2:03 PDT

“Nos vimos y wow… la verdad hicimos clic, empezamos a platicar, tenemos muchas cosas en común, pues de ahí hasta hoy. First date (primera cita) como tal no tuvimos. Después del evento Yaya me dijo ‘¿Conoces Montauk y los Hamptons? y dije no, ‘¿por qué no te llevo y por qué no vamos de road trip?’ y ese fue como nuestro primer date bastante largo porque duró como 4 o 5 días”, detalló Montserrat Oliver.

Yaya Kosikova señaló que ella dio el primer beso en Nueva York, asegurando que Montserrat estaba muy nerviosa, mientras que la conductora indicó que esperaba que fuera algo más romántico.

QUIZÁ TE INTERESE:

Hermana de Beyoncé tiene extraña enfermedad...

Este miércoles, Solange Knowles tomó Instagram para compartir con sus seguidores que no podrá realizar su show de Fin de Año, tras haber sido diagnosticada con un desorden automático.

"Escribí, borré y reescribí esto como 5 veces. Aún no sé exactamente qué o cuánto quiero compartir. Sin embargo, para mí es muy importante la gente de Sudáfrica, un lugar que tiene un significado tremendo para mí y que me ha dado tanto, sepa porque no podré presentarme en el Afro Punk esta Víspera de Año Nuevo", dijo Solange al inicio de su mensaje.

Solange manifestó que durante los últimos cinco meses ha sido tratada tranquilamente, y ha trabajado con un Desorden Automático. Asegura que ha sido un viaje no muy fácil para ella, donde a veces se siente bien, y otras veces para nada bien.

"Es un diagnóstico complicado, y aún estoy aprendiendo mucho sobre mí, pero ahora mismo, mis doctores no me están autorizando para un viaje tan largo, y hacer un rigoroso show justo después".

La hermana menor de Beyoncé se disculpó con sus fans, quienes esperaban verla en vivo, diciéndole a todos cuánto lamenta perderse ese show.

"No puedo poner en palabras cuán triste estoy y cuánto lamento no poder actuar para ustedes esta víspera de Año Nuevo, simplemente no hay otro lugar en el que quisiera estar más que ahí con mi familia para iniciar el 2018 con ustedes… pero se los prometo, volverá al AfroPunk y ofreceré este show… ya que es extremadamente importante para mí conectarme con la gente que me ha inspirado de cerca en tantas formas".

Luego le envió su amor a los recientes festivales en los que actuó, agradeciéndoles por su apoyo.

"No le puedo agradecer lo suficiente al Afro Pun por su apoyo, y a todos los demás festivales de este pasado verano/otoño que sabían sobre mi salud, lo mantuvieron en confidencialidad, y se aseguraron de hacerme sentir apoyada mientras hacía estos shows", escribió. "Como parte del autocuidado que he impulsado durante este último año, necesito empezar por mí, y espero con ansias hacer un mejor trabajo este 2018".

Solange culminó su mensaje diciendo: