¡Moomoo extrañaba a MAMAMOO! Así fue su gran presentación en el Festival KPOP.FLEX en Europa

Para todos los amantes de la cultura coreana, se llevó a cabo el majestuoso y sensacional KPOP.FLEX, el primer festival de K-Pop en Europa, que tuvo lugar en Deutsche Bank Park de Frankfurt, Alemania. A esta gran fiesta musical asistieron 65 mil personas; los boletos fueron vendidos en 84 países.

El line up estuvo conformado por grandes estrellas como MAMAMOO, Kai de EXO, IVE, ENHYPEN, AB6IX, (G)I-DLE, NCT Dream, MONSTA X y Dreamcatcher.

Hablaremos específicamente de la presentación del girl group MAMAMOO, cuarteto conformado por Moonbyul, Hwasa, Wheein y Solar. Durante los dos días de la primera edición del KPOP.FLEX, no solo demostraron ser artistas en toda la extensión de la palabra, sino también dieron muestra a sus miles de fans de su amistad duradera.

MAMAMOO deleitó a Moomoo (nombre de su fandom), con un setlist que incluyó grandes éxitos como "AYA", "Gogobebe", "HIP", "Um oh ah yeh" y "Mumumumuch", esta última, la canción principal de su álbum compilatorio "I say MAMAMOO: The Best".

Las integrantes de MAMAMOO permanecen fuertes y unidas, sin embargo, Solar, líder de la agrupación, manifestó anteriormente que un nuevo comeback de la banda "no será de inmediato", motivo por lo cual, cada una de las reuniones del cuarteto son muy valiosas para Moomoo, como fue el caso de su presentación en KPOP.FLEX.

Hwasa compartió unas fotografías de su grandioso show en su cuenta de Instagram. Estos son algunos de los comentarios de parte de sus fans: "la mejor experiencia de mi vida", "por favor, tour por Europa", "vengan a México", "las mejores", "MAMAMOO por siempre", "las patronas del K-Pop" y muchos más.

El próximo año se volverá a realizar este Festival de K-Pop no solo en Frankfurt, Alemania (17 y 18 de junio de 2023), sino también en Londres, Inglaterra (22-24 septiembre de 2023). Los boletos ya pueden ser adquiridos en el portal web kpopflex.com. Hasta el momento se desconoce que artistas formará parte del line up.

En Londres, Inglaterra, el KPOP.FLEX tendrá lugar en The O2 Arena. Steve Sayer, vicepresidente y gerente general de The O2, manifestó en un comunicado, "estamos muy emocionados de albergar el evento más grande de Europa, el Festival de K-Pop. En los últimos años, el K-Pop se ha apoderado del mundo y este es un gran hito para nosotros. No podemos esperar para dar la bienvenida a algunos de los mejores actos de K-Pop y sus legiones de fanáticos".