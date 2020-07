"Moon", B-side de Jin de BTS, en el top 5 de las 75 mejores canciones de bandas de chicos de todos los tiempos

La revista Rolling Stone publicó la lista de las "75 mejores canciones de bandas de chicos de todos los tiempos". En los primeros lugares destaca la canción "Moon" interpretada por Jin de BTS, uno de los B-sides del álbum "Map of the Soul: 7". Asimismo Bangtan figura en esta lista de la revista estadounidense dedicada a la música y la cultura popular, con los temas "Spring Day", "Fake Love" y "Euphoria" (B-side de Jungkook en el álbum Love Yourself: Answer").

Jin, con toda la dulzura, carisma y el gran corazón que tiene, expresa todo su amor al ARMY en su canción "Moon". Rolling Stone describe la canción que se encuentra en el puesto número 5 de la lista de las "75 mejores canciones de bandas de chicos de todos los tiempos", como una #canción de amor para los fans". La música es un pop de guitarra espacial y Jin canta sobre cómo el público es su Tierra, mientras que él es solo la luna que gira a su alrededor, orbitando y brillando. El mayor de los integrantes de BTS promete su devoción, incluso cambia al inglés con frases como "todo lo que veo es a ti" y "todo para ti". El tema "Moon" resume todo lo que hizo BTS masivo. "Y recién están comenzando", expresa la revista.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

BTS ha logrado convertirse en una de las agrupaciones más colosales de todos los tiempos y lo hicieron a su manera, desafiando totalmente los clichés de cómo se supone que debe funcionar el negocio de la música. Los Idols han logrado conquistar millones y millones de corazones púrpuras sin ser desleales a su sonido o sus ideas. Desde un inicio los siete integrantes de la agrupación de K-Pop, solo han tenido que ser ellos mismos.

Cabe mencionar que gracias al ARMY, "Moon" de Jin ha logrado posicionar en el #1 de iTunes Top Songs en 95 países (hasta el momento), tales como México, Indonesia, India, Perú, Singapur, Grecia, Colombia, Argentina, Canadá, Arabia Saudita, España y muchos países más. Al inicio de la canción Kim Seokjin dice:

¿Desde cuándo la Luna y la Tierra estuvieron tan cerca? Tu sola existencia es brillante ¿Puedo quedarme a tu lado? Eres mi Tierra, para ti solo soy la Luna, tu pequeña estrella que ilumina tu corazón. Eres mi tierra y todo lo que veo eres tú, solo te estoy mirando, justo así.

BTS logró posicionar otras tres canciones en la lista de las "75 mejores canciones de bandas de chicos de todos los tiempos" de Rolling Stone. En la posición número 19 se encuentra "Spring Day", lanzada el 13 de febrero de 2017 como sencillo principal del álbum "You never walk alone". La revista compartió esta reseña: "por supuesto, las bandas de chicos pueden ser conmovedoras, pero es raro verlas flexionar con letras que van más allá de reflexiones románticas y reflexiones desgarradoras. Con 'Spring Day', BTS desafió esa percepción al analizar el dolor y el anhelo en forma de una poderosa balada. La tierna canción está llena de imágenes nevadas (incluida una referencia al Snowpiercer de Bong Joon-ho) y letras dolorosamente reales sobre la pérdida y el dolor, en cualquier forma que pueda tomar. 'Lo sabes todo, eres mi mejor amigo, el sol volverá a salir', cantan los chicos. 'Sin oscuridad, sin estación, puede durar para siempre', un sentimiento tan atemporal como BTS se ha convertido".

En el lugar número 34 de la lista antes mencionada, está "Euphoria" (publicada el 24 de agosto de 2018) interpretada por Jungkook, el Golden Maknae de BTS. Rolling Stone la ha elogiado por su melodía delicada y fluida, con letras introspectivas sobre aferrarse al amor. La revista estadounidense también menciona que este B-side de "Love Yourself: Answer", mostró un lado más suave y emocional de BTS, lo que demuestra que los Idols del K-Pop tenían múltiples cartas musicales para jugar.

Por último, en la posición 56 está "Fake Love", lanzada el 18 de mayo de 2018 como sencillo principal del tercer álbum de estudio "Love Yourself: Tear". Cuando Bangtan lanzó esta canción ya estaban en camino de convertirse en la sensación pop mundial que son ahora. "Pero 'Fake Love' marcó un nuevo hito para el grupo de siete integrantes, convirtiéndose en su primera entrada en el Top 10 en las listas estadounidenses y en uno de los singles digitales más vendidos del año: el video musical de alta producción, dirigido por YongSeok Choi, sigue siendo uno de los mejores de BTS, combinando una coreografía estelar, una imponente colección de sets y muchas poses dramáticas", señala Rolling Stone.

Por otra parte, BTS lanzará una nueva canción en agosto próximo, un previo de lo que será su nuevo álbum. El sencillo será una divertida canción de verano con letras en inglés.

Te comparto la lista completa de las "75 mejores canciones de bandas de chicos de todos los tiempos" de Rolling Stone:

The Jackson 5, "I Want You Back" (1969). N Sync, "Bye, Bye, Bye" (2000). New Edition, "Candy Girl" (1983). Backstreet Boys, "I Want It That Way" (1999). BTS, "Moon" (2020). One Direction, "What Makes You Beautiful" (2011). Aventura, "Obsesión" (2002). New Kids on the Block, "You Got It (The Right Stuff)" (1988). Hanson, "MMMBop" (1997). LFO, "Summer Girls" (1999). Hi-Five, "I Like the Way (The Kissing Game)" (1991). Jonas Brothers, "S.O.S." (2007). The Jackson 5, "I’ll Be There" (1970). SHINee, "Sherlock" (2012). Take That, "Back for Good" (1995). Boyz II Men, "Motownphilly" (1991). ‘N Sync, "It’s Gonna Be Me" (2000). One Direction, "Story of My Life" (2013). BTS, "Spring Day" (2017). Backstreet Boys, "Everybody (Backstreet’s Back)" (1997). The Monkees, "Daydream Believer" (1967). The Jackson 5, "ABC" (1970). Frankie Lymon and the Teenagers, "Why Do Fools Fall in Love?" (1956). Musical Youth, "Pass the Dutchie" (1982). Jonas Brothers, "Sucker" (2019). Backstreet Boys, "Quit Playing Games (With My Heart)" (1996). O-Zone, "Dragostea Din Tei" (2003). New Kids on the Block, "Please Don’t Go Girl" (1988). Bay City Rollers, "Saturday Night" (1975). New Edition, "Cool It Now" (1984). Big Bang, "Fantastic Baby" (2012). O-Town, "All or Nothing" (2001). One Direction, "Best Song Ever" (2013). BTS, "Euphoria" (2018). The Brighter Side of Darkness, "Love Jones" (1972). The Raspberries, "Let’s Pretend" (1974). N Sync, "Gone" (2001). Mint Condition, "Breakin’ My Heart (Pretty Brown Eyes)" (1991). TVXQ!, "Mirotic" (2008). Menudo, "Hold Me" (1985). The Osmonds, "Down by the Lazy River" (1972). Another Bad Creation, "Iesha" (1990). Seo Taiji and Boys, "Nan Arayo (I Know)" (1992). 112, "Peaches & Cream" (2001). 98 Degrees, "Give Me Just One Night (Una Noche)" (2000). The Wanted, "Glad You Came" (2011). Big Time Rush, Feat. Snoop Dogg, "Boyfriend" (2011). N Sync, "Pop" (2001). 5 Seconds of Summer, "She Looks So Perfect" (2014). New Kids on the Block, "Hangin’ Tough" (1989). All-4-One, "I Swear" (1994). Backstreet Boys, "The Call" (2001). One Direction, "One Thing" (2011). 2gether, "U + Me = Us (Calculus)" (2000). Infinite, "The Chaser" (2012). BTS, "Fake Love" (2018). Prettymuch and CNCO, "Me Necesita" (2019). The Osmonds, "Crazy Horses" (1972). Jonas Brothers, "Burnin’ Up" (2008). Kat-Tun, "Real Face" (2006). The Monkees, "I’m a Believer" (1967). B2K feat. P. Diddy, "Bump, Bump, Bump" (2002). BBMAK, "Back Here" (1999). Mindless Behavior, "My Girl" (2010). Linear, "TLC" (1992). Du Jour, "Back Door Lover" (2001). 5ive, "When The Lights Go Out" (1998). Emblem3, "Chloe (You’re the One I Want)" (2013). JLS, "Beat Again" (2009). Why Don’t We, "Trust Fund Baby" (2018). Dream Street, "It Happens Everytime" (2001). Bros, "When Will I Be Famous?" (1987). Brockhampton, "Sugar" (2019). Marshall Dyllon, "Live It Up" (2002). East 17, "House of Love" (1992).

También te puede interesar:

ARMY de BTS experimenta emociones a otro nivel con "Map of the Soul: 7 - The Journey"

BTS convierte "Black Swan" en un hit mundial y rompe récord de Adele

Jimin y Jungkook demuestran que tan fuerte es la amistad dentro de BTS