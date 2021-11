Moon Jae-in felicita a BTS por el triunfo en los AMAs y resalta el impacto de la cultura coreana

En el escrito que compartió en sus redes sociales el líder del Partido Democrático de Corea, mencionó que hacía alusión a esta conferencia del CSIS, ya que ante el triunfo de BTS , "me recordó un comentario de Joseph Nye. Él dijo: 'aunque ningún país ha tenido más éxito que Corea en los últimos 60 años, muchos coreanos piensan que son débiles y están rezagados, eso afecta su optimismo y creatividad'".

BTS hizo historia en los American Music Awards 2021 . La agrupación musical surcoreana no solo ganó como "Dúo o grupo pop favorito" y "Canción pop favorita" por su éxito internacional "Butter" (nominada en la categoría "Mejor actuación pop de grupo/dúo para los Premios Grammy 2022), sino también obtuvieron por primera vez el galardón como "Artista del año" , el primer acto asiático en ganar en esta categoría.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.